Franco Colapinto comienza hoy su actividad en el Gran Premio de Japón

colapa Franco Colapinto viene de lograr su primer punto como piloto de Alpine en el Gran Premio de China.

Colapinto ya arribó al país oriental y ya calienta motores para la primera práctica libre que se desarrollará el jueves desde las 23:30 (hora Argentina). Luego, la segunda práctica será el viernes a las 3 de la mañana y la tercera a las 23:30 del mismo día.