Deportes |

Franco Colapinto comienza hoy su actividad en el Gran Premio de Japón

El piloto argentino correrá este jueves la primera práctica libre en el circuito de Suzuka, lo que será el inicio de la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se prepara para otro Gran Premio de la Fórmula 1. Este fin de semana el piloto argentino de Alpine correrá en Japón, en el circuito de Suzuka, lo que será la tercera jornada de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo mundial.

colapa
Franco Colapinto viene de lograr su primer punto como piloto de Alpine en el Gran Premio de China.

Franco Colapinto viene de lograr su primer punto como piloto de Alpine en el Gran Premio de China.

Colapinto ya arribó al país oriental y ya calienta motores para la primera práctica libre que se desarrollará el jueves desde las 23:30 (hora Argentina). Luego, la segunda práctica será el viernes a las 3 de la mañana y la tercera a las 23:30 del mismo día.

El oriundo de Pilar viene de hacer un carrerón y lograr el 10° puesto en el Gran Premio de China y, por lo tanto, obtener su primer punto desde su llegada a la escudería francesa.

Con dos fechas ya consumadas, el podio del campeonato está constituído por el británico George Russell, de Mercedes, quien tiene 51 puntos; y lo siguen los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y el británico y múltiple campeón de la categoría Lewis Hamilton.

Los horarios del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1:

Jueves 26/3:

  • Práctica libre 1 a las 23:30

Viernes 27/3:

  • Práctica libre 2 a las 3
  • Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3:

  • Clasificación a las 3

Domingo 29/3:

  • Carrera a las 2

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados