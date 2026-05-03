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Franco Colapinto corre en el GP de Miami y se ilusiona con sumar puntos: hora, TV y grilla de largada

El argentino mostró un buen rendimiento en las pruebas de clasificación y saldrá por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, largará desde el primer lugar.

El piloto Franco Colapinto (Alpine) participará este domingo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde largará desde el octavo puesto. La buena performance en la Qualy ilusiona al pilarense con sumar puntos en una competencia que empezará a las 14 hora argentina y podrá verse por Fox Sports y la plataforma Disney +.

Colapinto tuvo un inicio positivo en la clasificación del sábado, ya que en la Q1 se mostró muy firme y terminó en la décima posición, gracias a su registro de 1:29,684, para avanzar a la siguiente tanda clasificatoria. En la Q2 volvió a lucirse, ya que en su primer intento giró en 1:28,975, lo que le permitió finalizar en la novena colocación para meterse en la tanda siguiente, repitiendo lo hecho el viernes en la clasificación para la carrera sprint.

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El circuito de Miami donde se desarrollar&aacute; el Gran Premio de este domingo.

El circuito de Miami donde se desarrollará el Gran Premio de este domingo.

Finalmente, en la Q3 marcó un tiempo de 1:28,762, que le permitió finalizar por delante de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (su compañero de Alpine), para así obtener en octavo lugar de cara a la largada en la carrera de este domingo.

"Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras. Empecé a empujar un poco más y pude encontrar un par de cosas. Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía”, explicó el argentino en la zona de boxes.

“Fue un buen día, la carrera Sprint fue difícil. Entendimos un poco el por qué. Creo que tener más carga atrás en el alerón ayuda mucho y peleamos bastante con eso, porque con las vueltas va empeorando. Estoy contento con el día de hoy, con mi Qualy. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones. Fueron vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento”, agregó.

En esta carrera de Miami, Colapinto buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1 luego de lo que fue su gran actuación en el GP de China hace poco más de un mes, en el que terminó décimo.

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La grilla de largada para el Gran Premio de Miami.

La grilla de largada para el Gran Premio de Miami.

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En lo que respecta a las primeras posiciones de la clasificación, el italiano Kimi Antonelli (McLaren) consiguió la pole position gracias a su gran tiempo de 1:27,798 y se afianza como uno de los candidatos a pelear por el título pese a sus cortos 19 años. En el segundo lugar comenzará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó a 166 milésimas de Antonelli, mientras que la segunda fila estará compuesta por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren).

La competición en el circuito semiurbano de Miami, que contará con un total de 57 vueltas, está expectante por el clima, ya que hay pronóstico de lluvia para la jornada.

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