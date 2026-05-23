Franco Colapinto corre en la Sprint del Gran Premio de Canadá: hora, TV y grilla de largada

sprint La grilla de largada de la carrera Sprint de la F1 en el Gran Premio de Canadá.

La clasificación tuvo un valor especial para Colapinto, porque llegó prácticamente sin rodaje previo. El argentino no pudo girar con normalidad en la única práctica libre del viernes debido a una falla eléctrica en su monoplaza y afrontó la qualy casi sin referencias en pista.

A pesar de esa desventaja, sorprendió en la SQ1 con una muy buena vuelta que le permitió ubicarse décimo y avanzar a la siguiente instancia. Ya en la SQ2 no logró repetir el rendimiento y quedó eliminado en el 13° lugar.

“Hubo que meterle h... a la cuestión”, destacó el piloto de Pilar después de la clasificación. “Fue un día largo, sin vueltas. Di cuatro en todo el día. No fue lo ideal en una pista que necesita mucha confianza”, explicó.

Además, Colapinto reconoció que Alpine todavía no encontró el rendimiento esperado con las nuevas piezas aerodinámicas incorporadas para este fin de semana en Montreal. “Hay una mejora en la carga aerodinámica, pero quizás no tanta como esperábamos”, señaló el argentino, que igualmente valoró haber quedado cerca del top 10 pese a las complicaciones mecánicas.