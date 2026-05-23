Franco Colapinto corre en la Sprint del Gran Premio de Canadá: hora, TV y grilla de largada

El piloto argentino de Alpine avanzó a la SQ2 y buscará sumar puntos este sábado en la carrera corta de Montreal. Llegó a la clasificación casi sin vueltas por problemas mecánicos en su auto.
Franco Colapinto afrontará este sábado una nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando dispute la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, pactada a 23 vueltas, desde el 13° lugar de la grilla de largada. La competencia comenzará a las 13 de la Argentina y será transmitida por Fox Sports, Disney+, DAZN, Apple TV y F1TV.
Más tarde, desde las 17, se desarrollarán las pruebas de clasificación para la competencia principal del domingo, que tendrá 70 vueltas y empezará a las 17 hora argentina.
El piloto de Alpine consiguió avanzar a la SQ2 y quedó muy cerca de meterse entre los diez mejores de la clasificación sprint. En una jornada compleja para la escudería francesa, Colapinto terminó 13°, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó relegado al 19° puesto.
La pole position fue para el británico George Russell, que encabezará una primera fila dominada por Mercedes junto al italiano Kimi Antonelli. Más atrás partirán los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.
La clasificación tuvo un valor especial para Colapinto, porque llegó prácticamente sin rodaje previo. El argentino no pudo girar con normalidad en la única práctica libre del viernes debido a una falla eléctrica en su monoplaza y afrontó la qualy casi sin referencias en pista.
A pesar de esa desventaja, sorprendió en la SQ1 con una muy buena vuelta que le permitió ubicarse décimo y avanzar a la siguiente instancia. Ya en la SQ2 no logró repetir el rendimiento y quedó eliminado en el 13° lugar.
“Hubo que meterle h... a la cuestión”, destacó el piloto de Pilar después de la clasificación. “Fue un día largo, sin vueltas. Di cuatro en todo el día. No fue lo ideal en una pista que necesita mucha confianza”, explicó.
Además, Colapinto reconoció que Alpine todavía no encontró el rendimiento esperado con las nuevas piezas aerodinámicas incorporadas para este fin de semana en Montreal. “Hay una mejora en la carga aerodinámica, pero quizás no tanta como esperábamos”, señaló el argentino, que igualmente valoró haber quedado cerca del top 10 pese a las complicaciones mecánicas.
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