Franco Colapinto corre en Singapur: cronograma, horarios y cómo llega al GP de Fórmula 1

Colapinto se ilusiona con volver a sumar: “Tenemos un coche muy rápido”

El piloto argentino se mostró confiado antes del GP de Singapur y destacó la evolución del Alpine desde la incorporación del nuevo paquete de actualizaciones en Países Bajos. “Tenemos un coche muy rápido”, aseguró Colapinto, quien consideró que el equipo tiene velocidad para ser competitivo en distintos tipos de circuitos.

“Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”, sostuvo el argentino en conferencia de prensa.

El argentino destacó la evolución del auto tras las últimas actualizaciones y se mostró confiado: “Tenemos un coche muy rápido”.

Colapinto remarcó que Alpine “ha dado buenos pasos” desde el estreno de las mejoras técnicas y aseguró que el equipo está en condiciones de “ser competitivos en toda clase de circuitos”.

Además, se mostró ambicioso de cara a la competencia en Marina Bay y señaló que el equipo tiene “velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación”. “Son muchos puntos los que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana”, expresó.

Antonelli, cada vez más cerca del título

El campeonato tiene como líder al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien suma 320 puntos y aventaja por 84 unidades a su compañero George Russell, que tiene 236.

Russell, además, tendrá que largar desde el fondo en Singapur después de haber recibido una sanción por el cambio de motor realizado tras su abandono en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

El británico buscará reducir la diferencia con Antonelli, mientras que el italiano tendrá una nueva oportunidad para dar otro paso hacia el título.

Cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

5.30: práctica libre.

9.30: clasificación para la carrera sprint.

Sábado 10 de octubre

6: carrera sprint.

10: clasificación para la carrera principal.

Domingo 11 de octubre