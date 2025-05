Franco Colapinto despistó, chocó contra el muro y largará 15º en el Gran Premio de Imola

Los miembros del equipo de Alpine tendrán que rearmar completamente el monoplaza de Colapinto, que largará desde el 15º puesto en la competencia del domingo.

“Estoy un poco triste, porque teníamos potencial para pelear por la Q3. Me estaba acercando a Pierre Gasly más y más”, expresó el pilarense en su análisis después de clasificación. “Al final con estos márgenes tan chiquitos es muy costoso un error... así que esperemos a ver que pasa mañana”, agregó.

Durísimo accidente de Franco Colapinto en su estreno con Alpine en la F1.



#ImolaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/1KB8yVgnN3 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2025

La pole position quedó en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren). Detrás largarán el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes). El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, partirá desde la 10º posición.

Antes de las pruebas de clasificación, el pilarense había finalizado 18° en las prácticas libres 3 del GP de Imola de la Fórmula 1. A bordo del monoplaza de la escudería Alpine, registró un tiempo de 1:16,210 en su mejor vuelta y quedó a un segundo y 313 milésimas del líder, el británico Lando Norris (McLaren).

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco pudo redondear una buena actuación y se ubicó 15°, aventajando a Colapinto por sólo 220 milésimas.

La tercera tanda de las prácticas libres mostró el dominio de los McLaren. Norris hizo la mejor crono, mientras que se compañero, el australiano Oscar Piastri, se ubicó en segundo lugar. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó tercero.

En su regreso a la máxima categoría del automovilismo, el pilarense había participado ayer de las prácticas libres 1 y 2. En la primera tanda terminó 17º y en la segunda, después de mejorar sus registros, se ubicó 13º. Uno de los momentos más destacados de Colapinto se dio durante el final de las prácticas libres 2, cuando peleó par a par con Norris, que no encontraba el hueco para superarlo pese a tener un auto mucho más rápido tanto en las rectas como en curvas.

"Franco hará las carreras que tenga que hacer. He leído que tendrá cinco carreras, pero no, no hay límite para sus carreras", dijo el responsable de la escudería Alpine, Flavio Briatore. "Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si las hace bien, pilotará para siempre", agregó.

En paralelo, el italiano también se refirió brevemente a la situación del australiano Jack Doohan, quien volvió a su rol de piloto de reserva: "Debo decir que yo también esperaba más de él, quizá necesite un descanso".

Colapinto afronta su segunda experiencia en la Fórmula 1, categoría donde disputó nueve Grandes Premios el año pasado. Durante aquella travesía, empezó con muy buenas actuaciones, sin caer del 12º puesto en los primeros cinco Grandes Premios que disputó e incluso sumando cuatro puntos en Azerbaiyán y uno en Estados Unidos.

Sin embargo, el pilarense sufrió mucho en las últimas carreras, donde sufrió varios choques y no pudo volver a acercarse a la zona de puntos.

Actualmente la vara está muy baja en Alpine, ya que el equipo tuvo muy flojos resultados en lo que va de la temporada y marcha noveno en el campeonato de constructores con sólo los siete puntos conseguidos por Gasly.