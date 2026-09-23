Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: días, horarios y dónde ver la actividad

Tras el séptimo puesto en Madrid, el piloto argentino continuará su temporada con Alpine en la Fórmula 1. Acá todos los detalles.
Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán después de su séptimo puesto en Madrid con una gran largada y ritmo competitivo que le permitió sumar seis puntos más en la Fórmula. Conocé la programación inusual del gran premio con horarios y televisación.
La carrera no será el domingo sino que se llevará a cabo el sábado por un día importante para la cultura del país euroasiático. El Día del Recuerdo, que se celebra cada 27 de septiembre en homenaje a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, no habrá acción el domingo. De este modo, toda la actividad se moverá un día hacia atrás, iniciando el jueves con las prácticas y concluyendo el sábado con el evento estelar.
Jueves 24/9
Viernes 25/9
Sábado 26/9
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