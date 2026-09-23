Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: días, horarios y dónde ver la actividad

La carrera no será el domingo sino que se llevará a cabo el sábado por un día importante para la cultura del país euroasiático. El Día del Recuerdo, que se celebra cada 27 de septiembre en homenaje a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, no habrá acción el domingo. De este modo, toda la actividad se moverá un día hacia atrás, iniciando el jueves con las prácticas y concluyendo el sábado con el evento estelar.