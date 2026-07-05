Franco Colapinto, en el GP de Gran Bretaña de la F1: horario y dónde ver en vivo la carrera de Silverstone

La grilla de largada para el Gran Premio de Silverstone.

Silverstone es uno de los escenarios más emblemáticos de la categoría. Construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, el circuito británico fue sede del primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1, disputado el 13 de mayo de 1950, y mantiene curvas legendarias como Maggotts, Becketts y Abbey.

El trazado tiene una extensión de 5,891 kilómetros, cuenta con 18 curvas y la carrera se desarrolla a 52 vueltas, para completar un recorrido total de 306,198 kilómetros. El récord de vuelta permanece en poder de Lewis Hamilton, con un tiempo de 1:27.369 registrado en 2019.

A qué hora y dónde ver en vivo el GP de Silverstone por la F1

La novena carrera de 2026 iniciará a las 11 horas de la Argentina y podrá seguirse en vivo a través de la pantalla televisiva de Fox Sports. Además, podrás seguir la actualización desde Diario Popular.