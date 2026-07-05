Franco Colapinto, en el GP de Gran Bretaña de la F1: horario y dónde ver en vivo la carrera de Silverstone

La novena fecha de la temporada 2026 tendrá al piloto argentino largando desde el fondo de la grilla tras una clasificación complicada. Todos los detalles para seguir la competencia.
Franco Colapinto afrontará este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha de la temporada 2026. El piloto de Alpine buscará avanzar en el Circuito de Silverstone, donde largará desde el fondo de la grilla.
El fin de semana mostró sensaciones cambiantes para el argentino. Después de un prometedor 11° lugar en los entrenamientos, terminó 14° en la clasificación para la carrera Sprint, afectado por distintos problemas de estabilidad en su A526 que le impidieron pelear por un lugar en la SQ3.
La prueba corta dejó una actuación positiva pese a no sumar puntos. El argentino cruzó la meta en el 12° puesto luego de una gran largada que lo llevó momentáneamente hasta la novena posición. Más adelante perdió terreno frente a los pilotos de Racing Bulls -Liam Lawson, Arvid Lindblad e Isack Hadjar-, mientras que su compañero Pierre Gasly fue 11° y Kimi Antonelli se quedó con el triunfo.
La clasificación para la carrera principal fue el momento más difícil del fin de semana. Un despiste en la salida de la curva 12, cuando mejoraba su tiempo, lo dejó sin posibilidades de completar la vuelta rápida. Como consecuencia, quedó 19° y no logró superar la Q1 por primera vez en la temporada. El líder del campeonato, Antonelli, marcó el mejor registro y se adueñó de la pole position.
Silverstone es uno de los escenarios más emblemáticos de la categoría. Construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, el circuito británico fue sede del primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1, disputado el 13 de mayo de 1950, y mantiene curvas legendarias como Maggotts, Becketts y Abbey.
El trazado tiene una extensión de 5,891 kilómetros, cuenta con 18 curvas y la carrera se desarrolla a 52 vueltas, para completar un recorrido total de 306,198 kilómetros. El récord de vuelta permanece en poder de Lewis Hamilton, con un tiempo de 1:27.369 registrado en 2019.
La novena carrera de 2026 iniciará a las 11 horas de la Argentina y podrá seguirse en vivo a través de la pantalla televisiva de Fox Sports. Además, podrás seguir la actualización desde Diario Popular.
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