Gran Premio de Australia: Franco Colapinto largará 16° tras una clasificación complicada para Alpine

El inicio de la temporada 2026 mostró el dominio de Mercedes: George Russell se quedó con la pole position tras marcar 1:18.518, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli terminó segundo con 1:18.811. El tercer lugar fue para Isack Hadjar, que aprovechó el accidente de Max Verstappen en la Q1 y ubicó a Red Bull en los primeros puestos de la grilla.

Colapinto logró avanzar a la Q2 gracias a un buen giro sobre el cierre de la primera tanda. En esa instancia también se vio favorecido por tres pilotos que no registraron tiempo: Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que no salieron a pista, y Verstappen, que sufrió un accidente en su primer giro rápido.

La mejor vuelta del argentino durante la clasificación fue 1:21.200, lograda sobre el final de la Q1. El registro más rápido del equipo Alpine lo firmó Gasly en la Q2 con 1:20.501, quedando a 0.280 segundos de meterse en la Q3.

20 Alpine ARG AlpineArg_ X Así fue el final de la vuelta que le dio el pase a Q2 a Franco Colapinto en el GP de Australia.

Entre las sorpresas de la jornada apareció el rookie Arvid Lindblad, que con su Racing Bulls logró meterse en la Q3 y largará noveno, mientras que su compañero Liam Lawson partirá octavo. También se destacó el debut competitivo de Audi, que reemplazó a Sauber en la parrilla. Nico Hülkenberg iniciará 11° y el brasileño Gabriel Bortoleto quedó 10°. Bortoleto había logrado ingresar a la Q3, pero no pudo disputar la tanda final por un problema en su monoplaza.

Por su parte, Cadillac hizo su estreno como undécima escudería de la Fórmula 1, aunque con un rendimiento discreto: Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez marcaron los tiempos más lentos entre los pilotos que lograron registrar vueltas.

La carrera del Gran Premio de Australia, pactada a 58 vueltas, se disputará este domingo desde la 1:00 (hora argentina) en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

grillaaustralia2026 La grilla de largada para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1.

Cómo le fue a Varrone y Colnaghi en la Fórmula 2 y la Fórmula 3

En las categorías teloneras de la Fórmula 1 también hubo presencia argentina durante el fin de semana. Nicolás Varrone disputó su primera carrera Sprint en la Fórmula 2 y finalizó 21° tras una competencia complicada.

El piloto del equipo Van Amersfoort Racing había clasificado 19° el viernes en una sesión marcada por el tráfico y las banderas rojas. En la largada logró avanzar algunas posiciones, pero un trompo en la segunda vuelta lo relegó al último puesto, lo que condicionó el resto de su carrera. Aun así, pudo completar las 23 vueltas, aunque sin lograr avanzar en el clasificador. La victoria quedó en manos del paraguayo Joshua Duerksen, seguido por el mexicano Noel León y el irlandés Álex Dunne.

Por su parte, Mattia Colnaghi tampoco tuvo el debut esperado en la Fórmula 3. El joven argentino de 17 años, que corre para MP Motorsport, había comenzado la carrera Sprint desde la séptima posición, pero perdió el control del auto en la segunda vuelta y se fue de pista, lo que lo relegó al último lugar.

La competencia finalmente fue suspendida en la séptima vuelta tras un fuerte accidente entre James Wharton y Louis Sharp, compañeros de equipo en Prema, cuyos monoplazas impactaron contra las protecciones. Con la carrera cancelada, Colnaghi fue clasificado en el puesto 30°, aunque tendrá revancha en la carrera principal del fin de semana.