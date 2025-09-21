Franco Colapinto lamentó el toque de Albon en el Gran Premio de Azerbaiyán: "Perdí todo"

"Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... después en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple", expresó el argentino en los boxes.

ssstwitter.com_1758466798898

"Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima", explicó sobre su rendimiento en el circuito callejero de Bakú.

En declaraciones a la prensa internacional, Colapinto volvió a puntualizar en el golpe de Albon: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”.

El accidente ocurrió cuando Albon intentó superar al argentino y lo tocó en la parte trasera, lo que hizo que el monoplaza del piloto de Alpine diera un trompo y se detuviera en el medio de la pista. Más allá de algunos daños, el pilarense pudo seguir en la prueba.

Con la mira puesta en el próximo Gran Premio de Singapur, Colapinto se mostró cauto pero esperanzado: “Ojalá el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, manifestó.

bakucolapinto6 El accidente frustró las posibilidades de Colapinto de sumar sus primeros puntos en la temporada.

El año pasado, a bordo del Williams, Colapinto realizó una actuación positiva en Singapur, donde quedó muy cerca de sumar puntos: finalizó en el 11° lugar en uno de los trazados callejeros más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

Más allá de los resultados de esta temporada, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.