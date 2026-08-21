Franco Colapinto terminó 13° en la primera prueba libre del GP de Países Bajos

El argentino quedó cerca de su compañero Pierre Gasly en la única práctica de Zandvoort, que tuvo a Kimi Antonelli como el más rápido.
Franco Colapinto finalizó 13° en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. El argentino completó una sesión condicionada por la lluvia y las cambiantes condiciones de la pista, en la que pudo evaluar el rendimiento de su Alpine antes de la clasificación Sprint.
El piloto argentino no quedó lejos de su compañero Pierre Gasly, quien terminó octavo a menos de un segundo de la punta y contó con el paquete de actualizaciones del Alpine. Colapinto, por su parte, logró mantenerse cerca del francés en una jornada en la que los equipos tuvieron que adaptarse rápidamente a la evolución del asfalto.
El más rápido de la sesión fue Kimi Antonelli, quien sobre el final marcó un tiempo de 1m12s949 y se convirtió en el único piloto en bajar la barrera de 1m13s. Detrás quedaron Lando Norris y George Russell, ambos a una décima del italiano. Ferrari también tuvo una buena jornada, con Lewis Hamilton cuarto y Charles Leclerc quinto.
Con la FP1 ya terminada, Colapinto volverá a subirse al Alpine este viernes desde las 11:30, cuando se dispute la clasificación Sprint. El sábado será el turno de la carrera Sprint y posteriormente de la clasificación para el Gran Premio, mientras que la carrera principal se correrá el domingo desde las 10:00.
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