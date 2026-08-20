Mercado de pilotos: Colapinto gana terreno para 2027 mientras Verstappen define el futuro de la Fórmula 1

El piloto argentino sumó puntos en cinco de los últimos ocho Grandes Premios y logró revertir parte de las dudas que existían alrededor de su rendimiento. Si bien Alpine todavía no oficializó su continuidad, las negociaciones estarían avanzadas y el escenario resulta favorable para el argentino.

Además, el mercado comenzó a cerrarle algunas alternativas a los pilotos que podrían competir por esa butaca. Ferrari, McLaren, Cadillac y Williams ya tienen confirmadas sus duplas para 2027, mientras que Williams ratificó a Alex Albon y Carlos Sainz. Verstappen, por su parte, quedó asegurado en Red Bull hasta 2030.

Todavía quedan 12 butacas sin confirmación oficial y varias escuderías deben resolver sus alineaciones. Aston Martin tiene pendiente definir el futuro de Fernando Alonso, Haas debe decidir qué ocurrirá con Esteban Ocon y Racing Bulls todavía tiene interrogantes alrededor de Liam Lawson. Audi, en tanto, cuenta con Gabriel Bortoleto y analiza la situación de Nico Hülkenberg.

En este contexto, Colapinto parte con una ventaja importante: su continuidad ya no depende solamente de los movimientos del mercado, sino también de lo que pueda demostrar en la pista durante la segunda mitad del campeonato. Un buen cierre de temporada podría terminar de convencer a Alpine y convertir en oficial una renovación que hoy aparece cada vez más cerca.

Colapinto vuelve este fin de semana en Zandvoort con mejoras en su Alpine

Después de casi un mes de receso, Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, la duodécima fecha de la temporada 2026. El argentino se reencontrará con el Alpine A526 en el circuito de Zandvoort, en una competencia que tendrá formato sprint y será clave para evaluar el funcionamiento de las nuevas actualizaciones del monoplaza.

Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en Zandvoort con un Alpine que estrenará mejoras.

Alpine llegará a los Países Bajos con un paquete de mejoras destinado a recuperar competitividad y acercarse nuevamente a la zona de puntos. La escudería francesa necesita reducir la diferencia con sus rivales directos y Colapinto tendrá la oportunidad de aprovechar las novedades técnicas para intentar prolongar su buen momento.

La actividad comenzará este viernes 21 de agosto, con el entrenamiento libre y la clasificación para la carrera sprint. El sábado se disputará la sprint y posteriormente la clasificación para el Gran Premio, mientras que la competencia principal será el domingo 23 de agosto a las 10 de la Argentina.

El circuito de Zandvoort representará además un desafío particular para los pilotos por su trazado estrecho, veloz y exigente. Para Colapinto será una nueva oportunidad de sumar puntos y, al mismo tiempo, de seguir fortaleciendo su candidatura para permanecer en la Fórmula 1 durante 2027.

Con Verstappen ya asegurado en Red Bull hasta 2030 y varias escuderías comenzando a cerrar sus alineaciones, el argentino afronta un fin de semana importante dentro y fuera de la pista. Una buena actuación con el Alpine mejorado podría darle otro impulso en la carrera por asegurarse definitivamente un lugar en la parrilla del próximo año.