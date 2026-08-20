Bomba: Ronaldinho vuelve del retiro a sus 46 años para jugar en un club de Europa

Ronaldinho posó con la número 10 de Ravenna.

El acuerdo comenzó a tomar forma en junio y no se limitará a una participación simbólica o promocional, ya que Ronaldinho fue incluido en el plantel y tendrá la posibilidad de sumar minutos. “Quiero volver a bailar sobre la pelota y escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani”, había expresado el brasileño al referirse a esta inesperada vuelta a las canchas.