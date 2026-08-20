Bomba: Ronaldinho vuelve del retiro a sus 46 años para jugar en un club de Europa

La leyenda del fútbol regresará al profesionalismo después de 11 años para ponerse la camiseta del Ravenna, equipo de la Serie C de Italia.
Ronaldinho volverá a jugar al fútbol profesional a los 46 años para ser jugador de Ravenna, de la Serie C de Italia. El brasileño aterrizó este jueves en Emilia-Romaña y fue recibido por dirigentes y una gran cantidad de periodistas, antes de presentarse oficialmente en el club. Su última experiencia profesional había sido en Fluminense, en 2015.
El exjugador de Barcelona, Milan y PSG aseguró que se encuentra en buenas condiciones para afrontar este nuevo desafío. “Me siento bien”, respondió al ser consultado por su estado físico, mientras que también se animó a imaginar un posible gol: “Si sucede, hará que todo sea más bello aún”. Además, explicó que espera aportar “entusiasmo” al plantel y “espectáculo” para los hinchas del equipo italiano.
La intención del Ravenna es que Ronaldinho dispute al menos un partido oficial, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su debut. El brasileño tendrá la camiseta número 10 y su llegada ya generó un fuerte impacto comercial: la casaca puesta a la venta por el club se agotó rápidamente, al igual que otros productos vinculados con su incorporación.
El acuerdo comenzó a tomar forma en junio y no se limitará a una participación simbólica o promocional, ya que Ronaldinho fue incluido en el plantel y tendrá la posibilidad de sumar minutos. “Quiero volver a bailar sobre la pelota y escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani”, había expresado el brasileño al referirse a esta inesperada vuelta a las canchas.
comentar