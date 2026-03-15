Franco Colapinto terminó 10º en el Gran Premio de China y logró su primer punto en Alpine

"Fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio la carrera”, explicó el argentino en los boxes. “Tuve mala suerte, muchísimo graining en el último tramo y muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso y perdía mucho punto de carga”, agregó.

La última vez que Colapinto había cosechado puntos fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024. En aquel momento, había largado 15° a bordo de un Williams, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para conseguir una unidad.

chinapuntos Las posiciones finales del Gran Premio de China de la Fórmula 1.

Más allá de Colapinto, la carrera volvió a mostrar el poderío de Mercedes y, sobre todo, de Antonelli. A sus 19 años y 202 días, el italiano se convirtió el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1, por detrás de Verstappen, que venció por primera vez en un GP con 18 años y 228 días en España 2016.

No sólo eso: Antonelli volvió a darle una victoria a un piloto italiano después de más de 20 años. La última vez lo había logrado Giancarlo Fisichella, en Malasia, el 19 de marzo del 2006, con Renault.

La próxima competencia de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Japón, que se llevará a cabo el domingo 29 de marzo.