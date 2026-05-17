Tras la caída en la final de la Fa Cup con Manchester City, el club londinense presentó al entrenador español, quien firmó por cuatro años con la institución en reemplazo de Liam Rosenior.
Oficial: Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea de Enzo Fernández. Tras la caída en la final de la Fa Cup con Manchester City, el club londinense presentó en sus redes sociales al entrenador español, quien firmó por cuatro años con la institución en reemplazo de Liam Rosenior y después del interinato de Calum McFarlane.
Tras una breve y decepcionante experiencia de seis meses en Real Madrid, Alonso buscará volver a conducir un ciclo exitoso como el que logró en Bayer Leverkusen entre 2022 y 2025 con un gran funcionamiento del equipo y la obtención de una Bundesliga para la historia de la institución.
Chelsea está terminando una temporada en donde se encuentra noveno en la Premier League a dos jornadas de la finalización, fue eliminado en octavos de final de la Champions League y llegó hasta la final de la Fa Cup, donde cayó con el Manchester City de Pep Guardiola.
Los Blues suman 49 puntos y están obligados a ganar las últimas dos jornadas contra Tottenham (L) y Sunderland (V) para aspirar a clasificar a alguna competencia internacional. Brentford, octavo y último que está sacando boleto a la Conference League, tiene 51 unidades con un partido más.
"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club", expresó Xabi Alonso en sus primeras palabras como técnico de los Blues. Y añadió: "En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos".
"Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar título", aseguró Alonso, quien está identificado con el Liverpool por su etapa como futbolista.
De esta manera, Alonso dirigirá a Enzo Fernández (capitán del equipo) y a Alejandro Garnacho, quien en la última temporada tuvo poco rodaje y fue titular solo 22 veces de 42 partidos. En el pasado, el español tuvo debilidad por Exequiel Palacios en el Leverkusen y luego fue quien llevó a Franco Mastantuono al Real Madrid.
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