Oficial: Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea de Enzo Fernández

Chelsea está terminando una temporada en donde se encuentra noveno en la Premier League a dos jornadas de la finalización, fue eliminado en octavos de final de la Champions League y llegó hasta la final de la Fa Cup, donde cayó con el Manchester City de Pep Guardiola.

Los Blues suman 49 puntos y están obligados a ganar las últimas dos jornadas contra Tottenham (L) y Sunderland (V) para aspirar a clasificar a alguna competencia internacional. Brentford, octavo y último que está sacando boleto a la Conference League, tiene 51 unidades con un partido más.

Embed Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club", expresó Xabi Alonso en sus primeras palabras como técnico de los Blues. Y añadió: "En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos".

"Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar título", aseguró Alonso, quien está identificado con el Liverpool por su etapa como futbolista.

De esta manera, Alonso dirigirá a Enzo Fernández (capitán del equipo) y a Alejandro Garnacho, quien en la última temporada tuvo poco rodaje y fue titular solo 22 veces de 42 partidos. En el pasado, el español tuvo debilidad por Exequiel Palacios en el Leverkusen y luego fue quien llevó a Franco Mastantuono al Real Madrid.