Gran Fondo Buenos Aires: más de 3.500 ciclistas recorrerán avenidas y autopistas porteñas

Durante el evento, el tránsito se irá restringiendo en los distintos sectores a medida que avance la competencia. Por eso, se recomienda a los conductores consultar el mapa de cortes y prever posibles demoras antes de circular por las zonas afectadas.

El mapa muestra los cortes de tránsito previstos en la Ciudad por el Gran Fondo Buenos Aires, que recorrerá avenidas y autopistas porteñas este domingo.

El secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, destacó la importancia de la iniciativa para promover la actividad física y posicionar a la Ciudad como sede de grandes eventos deportivos.

“Buenos Aires es una Ciudad que se disfruta y el Gran Fondo, una gran oportunidad para que miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas, en un evento de primer nivel”, afirmó.

Además, sostuvo que estas competencias contribuyen a impulsar hábitos saludables, dinamizar la actividad turística y fortalecer el objetivo de convertir a Buenos Aires en Capital Mundial del Deporte en 2027.

Una carrera con impacto social y ambiental

La cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires también tendrá un componente solidario. Parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

Por su contribución al deporte, el turismo y el cuidado del ambiente, la competencia fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el evento busca consolidarse como una “Carrera Verde”, mediante la incorporación de criterios de sustentabilidad y acciones destinadas a reducir el impacto ambiental durante su realización.