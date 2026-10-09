Gran Fondo Buenos Aires: más de 3.500 ciclistas recorrerán avenidas y autopistas porteñas

La competencia se realizará este domingo con recorridos de 46 y 129 kilómetros y largará a las 6 de la mañana, desde Parque Sarmiento. Habrá cortes de tránsito en distintas zonas de la Ciudad.
Más de 3.500 ciclistas participarán este domingo de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, una de las principales competencias de ciclismo de ruta amateur del país. La prueba tendrá dos modalidades y recorrerá avenidas y autopistas porteñas, con restricciones al tránsito durante su desarrollo.
La largada será a las 6 de la mañana, desde el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, donde también estará ubicada la llegada. Los participantes podrán elegir entre el Medio Fondo, de 46 kilómetros, y el Gran Fondo, de 129 kilómetros.
El circuito incluirá algunos de los principales accesos y arterias de Buenos Aires, en una propuesta que busca recrear las condiciones de las grandes competencias internacionales de ciclismo.
El trazado de la carrera abarcará la avenida General Paz, las avenidas Cantilo y Lugones, el Paseo del Bajo, la avenida 9 de Julio Sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.
Durante el evento, el tránsito se irá restringiendo en los distintos sectores a medida que avance la competencia. Por eso, se recomienda a los conductores consultar el mapa de cortes y prever posibles demoras antes de circular por las zonas afectadas.
El secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, destacó la importancia de la iniciativa para promover la actividad física y posicionar a la Ciudad como sede de grandes eventos deportivos.
“Buenos Aires es una Ciudad que se disfruta y el Gran Fondo, una gran oportunidad para que miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas, en un evento de primer nivel”, afirmó.
Además, sostuvo que estas competencias contribuyen a impulsar hábitos saludables, dinamizar la actividad turística y fortalecer el objetivo de convertir a Buenos Aires en Capital Mundial del Deporte en 2027.
La cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires también tendrá un componente solidario. Parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.
Por su contribución al deporte, el turismo y el cuidado del ambiente, la competencia fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
A su vez, el evento busca consolidarse como una “Carrera Verde”, mediante la incorporación de criterios de sustentabilidad y acciones destinadas a reducir el impacto ambiental durante su realización.
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