Hernán Palazzo ganó el TC Pick Up en el regreso del automovilismo a Balcarce

“Le agradezco a Dios: recé toda la carrera para que no me dejara tirado porque nos pasó de todo durante todo el fin de semana”, expresó Palazzo después de la victoria. Y agregó: “Esta es una pista que no perdona, pero corrí con el alma y el corazón porque ganar acá es cumplir un sueño”. El resultado coronó el regreso del automovilismo nacional a Balcarce después de 15 años, en una jornada que también tuvo el triunfo de Antonino Sganga en el TC Pista Pick Up.