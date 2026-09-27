Hernán Palazzo ganó el TC Pick Up en el regreso del automovilismo a Balcarce

El piloto de Toyota logró su primer triunfo en la categoría durante una jornada histórica en el circuito Juan Manuel Fangio, que volvió a recibir una fecha nacional tras 15 años de espera.
Hernán Palazzo consiguió su primera victoria en el TC Pick Up durante el regreso del automovilismo nacional al Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. El piloto de Toyota se impuso en una final que convocó aproximadamente 27.000 personas y completó un fin de semana histórico para la ciudad. El podio lo completaron Diego Ciantini, también con Toyota, y Otto Fritzler, con Ford.
El triunfo llegó en la 40ª carrera de Palazzo en la categoría, luego de una final en la que avanzó desde el séptimo lugar de partida hasta quedarse con la punta. El piloto aprovechó el toque entre Agustín Canapino y Diego Azar para ubicarse tercero en la primera vuelta y, tras una intensa disputa por las posiciones de adelante, tomó el control de la competencia en las últimas cuatro vueltas.
El fin de semana había comenzado con complicaciones para Palazzo, que sufrió inconvenientes en el motor y clasificó noveno. Luego terminó cuarto en su serie, antes de protagonizar una recuperación decisiva en la final. Diego Ciantini, piloto local, terminó segundo y festejó un podio frente a su público, mientras que Fritzler completó el tercer puesto. Mariano Werner, que había conseguido la pole y ganado una de las series, abandonó a cuatro vueltas del cierre cuando su camioneta quedó en neutro.
“Le agradezco a Dios: recé toda la carrera para que no me dejara tirado porque nos pasó de todo durante todo el fin de semana”, expresó Palazzo después de la victoria. Y agregó: “Esta es una pista que no perdona, pero corrí con el alma y el corazón porque ganar acá es cumplir un sueño”. El resultado coronó el regreso del automovilismo nacional a Balcarce después de 15 años, en una jornada que también tuvo el triunfo de Antonino Sganga en el TC Pista Pick Up.
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