Horacio Zeballos está en los cuartos de final de los dobles de Roland Garros

El marplatense, que hace dupla con el español Marcel Granollers, avanzó a la siguiente ronda del Grand Slam por abandono por lesión de uno de sus rivales cuando ganaban el partido.
Horacio Zeballos clasificó a los cuartos de final de los dobles de Roland Garros junto a su pareja, el español Marcel Granollers. El binomio argentino-español ganaba por 6-4 y 1-1 frente a los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler, cuando estos últimos debieron retirarse por lesión de Erler (epicondilitis), cuando apenas se llevaban jugados 46 minutos.
“Era evidente que Elder, el chico más alto, tenía un problema en el codo porque tiene un saque impresionante y la pelota venía muy liviana. A la altura de la cintura no tenía problemas. Pero para sacar y pegar el smash, estaba complicado. Nosotros teníamos que mantenernos enfocados y no pensar en eso porque nunca es sencillo jugar contra un rival lesionado. Espero que se recupere pronto porque es una muy buena persona y un gran jugador”, dijo el marplatense.
Instalados en cuartos de final, Zeballos y Granollers tendrán que esperar. Su próximo partido podría ser este martes o quizás recién el miércoles, porque por ese lado del cuadro llegan en octavos de final el chileno Alejandro Tabilo y el mexicano Miguel Reyes-Varela, quienes deben medirse ante el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin (N° 10). Este partido está agendado para este lunes. El problema es que Tabilo también deberá jugar su partido de octavos de final en singles ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (4°).
Hay dos escenarios posibles. Que el trasandino decida no presentarse al dobles (con lo cual avanzarían diretamente Nys y Roger-Vasselin): allí Zeballos y Granollers jugarían el martes. La otra opción es que le reprogramen el dobles a Tabilo para este martes, con lo cual, independientemente del rival que les toque, el argentino y el español jugarían el miércoles. La tercera opción, la cual parece difícil, es que Tabilo juegue el dobles y, a continuación, se presente en el singles.
Este lunes, además, jugará el único argentino que queda en competencia en singles. Desde las 10 (horario aproximado), en la cancha Suzanne-Lenglen, Juan Manuel Cerúndolo (56°) enfrentará al italiano Matteo Berrettini (105°), por los octavos de final. El Abierto de Francia se juega sobre polvo de ladrillo, con 61.723.000 euros en premios.
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