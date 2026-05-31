Horacio Zeballos está en los cuartos de final de los dobles de Roland Garros

“Era evidente que Elder, el chico más alto, tenía un problema en el codo porque tiene un saque impresionante y la pelota venía muy liviana. A la altura de la cintura no tenía problemas. Pero para sacar y pegar el smash, estaba complicado. Nosotros teníamos que mantenernos enfocados y no pensar en eso porque nunca es sencillo jugar contra un rival lesionado. Espero que se recupere pronto porque es una muy buena persona y un gran jugador”, dijo el marplatense.