Juan Manuel Cerúndolo busca meterse en cuartos de final de Roland Garros ante Berrettini

Juan Manuel Cerúndolo afrontará este lunes uno de los partidos más importantes de su carrera cuando se mida con Matteo Berrettini por los octavos de final de Roland Garros. El encuentro se disputará en el court Suzanne-Lenglen, desde las 9 de la mañana de Argentina, y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo. El argentino es el único representante nacional que sigue en competencia y buscará prolongar una campaña que ya es histórica.