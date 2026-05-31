Juan Manuel Cerúndolo busca meterse en cuartos de final de Roland Garros ante Berrettini

El argentino enfrentará al italiano este lunes en París con la posibilidad de alcanzar el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam.
Juan Manuel Cerúndolo afrontará este lunes uno de los partidos más importantes de su carrera cuando se mida con Matteo Berrettini por los octavos de final de Roland Garros. El encuentro se disputará en el court Suzanne-Lenglen, desde las 9 de la mañana de Argentina, y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo. El argentino es el único representante nacional que sigue en competencia y buscará prolongar una campaña que ya es histórica.
Ubicado actualmente en el puesto 56 del ranking ATP, Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera y su recorrido en París ya le permitió escalar hasta el puesto 44 del ranking en vivo. El bonaerense alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam y tiene la oportunidad de convertirse en el primer argentino en llegar a los cuartos de Roland Garros desde la actuación de Tomás Etcheverry en 2023.
El gran golpe de su torneo llegó en la segunda ronda, cuando eliminó al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo. Luego de estar dos sets abajo y con una desventaja de 5-1 en el tercero, el argentino protagonizó una remontada memorable para imponerse en cinco sets. Más tarde confirmó su gran presente al superar también en cinco parciales al español Martín Landaluce y avanzar por primera vez a esta instancia.
Del otro lado estará Berrettini, ex integrante del top 10 mundial y finalista de Wimbledon en 2021. Aunque actualmente ocupa el puesto 105 del ranking y atraviesa una etapa de reconstrucción en su carrera, el italiano conserva la experiencia y la jerarquía necesarias para representar una exigente prueba para Cerúndolo. El ganador se asegurará un lugar en los cuartos de final y quedará a tres victorias del título en París.
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