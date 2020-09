En su columna de ESPN, el mexicano señaló que 'La Pulga' estuvo mal asesorado y se equivocó desde el momento en el que mandó el ya famoso burofax. Además, aseguró que "la pulga" se queda en el equipo ya que no le queda otro remedio.

"No le ha quedado más remedio a Messi que quedarse en el Barcelona debido al mal asesoramiento de su padre y bufete de abogados, porque podrían haberse ahorrado ese burofax que ha causado debilidad en su imagen dentro del equipo", lanzó Sánchez.

La arremetida de Sánchez no puede analizarse sin tener en cuenta la tradicional rivalidad que en España divide a los seguidores de los "merengues" del Real Madrid y los "culés" de Barcelona como, en un nivel que excede lo fútbolístico a las dos principales ciudades del país ibérico.

ADEMÁS:

El ex del Real Madrid consideró que si en verdad Messi quería salir del equipo, tuvo que haber avisado al club en la fecha estipulada en el contrato (10 de junio) y no mediante el burofax que solo le dio dolores de cabeza y ayudó a la imagen del presidente Josep Maria Bartomeu.

A Messi "el burofax solo le dio dolores de cabeza, al grado que no hubo equipo que pagara los 700 millones de euros por su cláusula de rescisión, ese dinero se lo pudo haber ahorrado mandando a tiempo su decisión y con ello dejar el Barcelona sin pagar un solo euro", agregó.

Por último, señaló que a Messi no le quedará otra opción que quedarse en el equipo pese a su voluntad: "No le queda más remedio que tomarse en estos once meses varios tés de ajo y agua, que es de 'a joderse y a aguantarse' un añito, 10, 11 meses, el tiempo necesario hasta que tenga la libertad e irse gratis", finalizó.