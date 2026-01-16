Robinho recibió una reducción en su condena por abuso sexual

La decisión, solicitada por su defensa, no implica su liberación inmediata. De todos modos, adelanta la fecha estimada de salida de la cárcel, prevista ahora para fines de 2032.

Robinho fue condenado en enero de 2022 por la Justicia italiana por su participación en un abuso sexual grupal contra una joven albanesa, ocurrido en un boliche de Milán en 2013. La condena llegó luego de un largo juicio que incluyó instancias de apelación, todas desfavorables para el exjugador.

Al momento de quedar firme la condena, se encontraba en Brasil, un país que no extradita a sus ciudadanos, tal como ocurrió con Juan Darthes, por ejemplo. Entonces Italia solicitó la homologación de la sentencia para que la pena pudiera cumplirse en territorio brasileño.

Robinho estuvo inicialmente detenido en el penal de Tremembé, conocido popularmente como “la cárcel de los famosos” por alojar a figuras públicas. En noviembre de 2025 fue trasladado a la unidad penitenciaria de Limeira; un cambio que, según trascendió, fue solicitado por su entorno legal.

Según explicó su abogado, Mário Rossi Vale, al medio brasileño G1, la reducción de la condenar "fue al reconocimiento legal de 160 días de remisión, conquistados a través del estudio y trabajo realizado durante la ejecución de la pena, de acuerdo con la Ley de Ejecución Penal".

Esto permite que las personas privadas de la libertad descuenten días de condena por cada período determinado de formación educativa o tareas laborales certificadas dentro del sistema penitenciario.

Su campaña futbolista

Surgido en Santos a comienzos de los 2000, siguió su carrera en Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros clubes. A lo largo de su trayectoria disputó 739 partidos y conquistó títulos en Brasil, España, Italia, China y Turquía.

Con la Selección de Brasil jugó 100 encuentros y marcó 28 goles. Participó de los Mundiales de 2006 y 2010, y fue campeón de la Copa América 2007 y de la Copa Confederaciones en 2005 y 2009.