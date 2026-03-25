Sergio Uñac propone internas abiertas en el PJ antes de 2026 para definir el candidato presidencial

La propuesta de Sergio Uñac para plantarle cara a Javier Milei en las proximas elecciones

El dirigente sanjuanino propuso que la interna sea "abierta a independientes" y que permita ampliar la base de sustentación del peronismo, convocando no solo a la militancia sino también a sectores sociales, sindicales, empresariales, académicos y culturales que se alejaron en los últimos años.

Además, planteó que el debate debe desarrollarse en todo el país, con instancias en provincias, municipios y unidades básicas, con el objetivo de construir una propuesta de gobierno para el período 2027-2031 con fuerte anclaje territorial.

uñac.jpg El gobernador de San Juan, Sergio Uñac. TELAM

En ese sentido, subrayó que “más importantes que los nombres son los marcos de ideas” y consideró que el justicialismo debe ofrecer un horizonte de desarrollo, estabilidad y justicia social, en contraste con el rumbo económico actual.

Uñac cuestionó las políticas del Gobierno nacional al señalar que han profundizado desequilibrios estructurales, debilitado capacidades del Estado y deteriorado las condiciones de vida, al tiempo que mencionó la caída de la inversión en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, infraestructura y educación.

Uñac

El senador vinculó su propuesta con los movimientos recientes dentro del peronismo, donde distintos sectores comenzaron a explorar armados federales y espacios de articulación política desde las provincias, en un intento de reconstrucción tras la derrota electoral.

En ese marco, mencionó la necesidad de evitar la fragmentación y el “cuentapropismo electoral”, en un año donde se renovarán gobiernos en 22 provincias y múltiples cargos legislativos y municipales.

Finalmente, Uñac adelantó algunos ejes programáticos que deberían formar parte del debate interno, como la transición energética, el desendeudamiento externo, la transformación educativa y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

El dirigente cerró su planteo con una advertencia sobre el rol del Estado y la política, al sostener que “cuando la política se retira, no aparece la libertad, aparece la desigualdad”, y llamó a reconstruir una propuesta que retome los pilares históricos del peronismo con equilibrio fiscal y desarrollo social.