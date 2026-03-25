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Sergio Uñac propone internas abiertas en el PJ antes de 2026 para definir el candidato presidencial

El senador pidió un proceso federal y participativo para ordenar al peronismo tras la derrota de 2023 y fortalecer una alternativa de cara a las proximas elecciones

El senador nacional Sergio Uñac planteó a través de una carta dirigida a la conducción nacional del Partido Justicialista, la realizacón de internas abiertas antes de que finalice 2026 para definir su candidato presidencial de cara a 2027, al tiempo que reclamó un proceso de debate “profundo, participativo y federal” para reorganizar al peronismo.

En su planteo, el exgobernador de San Juan sostuvo que el partido necesita ordenar su estrategia con anticipación frente al escenario político actual y "competir con mayor solidez" ante el oficialismo de Javier Milei. También advirtió que el cronograma electoral vigente resulta insuficiente para construir consensos y consolidar una propuesta nacional.

Uñac remarcó que el contexto exige una respuesta política organizada ante el deterioro social y económico, y advirtió sobre la incertidumbre sobre las reglas electorales, en particular por la posible eliminación de las PASO, herramienta que ya fue suspendida en 2025.

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En la carta, el senador apeló a la consigna de Juann Domingo Perón sobre que “la organización vence al tiempo”, en referencia a la necesidad de avanzar simultáneamente en la definición de un programa de gobierno y en la selección de una candidatura con margen suficiente para instalarse en la sociedad.

La propuesta de Sergio Uñac para plantarle cara a Javier Milei en las proximas elecciones

El dirigente sanjuanino propuso que la interna sea "abierta a independientes" y que permita ampliar la base de sustentación del peronismo, convocando no solo a la militancia sino también a sectores sociales, sindicales, empresariales, académicos y culturales que se alejaron en los últimos años.

Además, planteó que el debate debe desarrollarse en todo el país, con instancias en provincias, municipios y unidades básicas, con el objetivo de construir una propuesta de gobierno para el período 2027-2031 con fuerte anclaje territorial.

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El gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

En ese sentido, subrayó que “más importantes que los nombres son los marcos de ideas” y consideró que el justicialismo debe ofrecer un horizonte de desarrollo, estabilidad y justicia social, en contraste con el rumbo económico actual.

Uñac cuestionó las políticas del Gobierno nacional al señalar que han profundizado desequilibrios estructurales, debilitado capacidades del Estado y deteriorado las condiciones de vida, al tiempo que mencionó la caída de la inversión en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, infraestructura y educación.

Uñac

El senador vinculó su propuesta con los movimientos recientes dentro del peronismo, donde distintos sectores comenzaron a explorar armados federales y espacios de articulación política desde las provincias, en un intento de reconstrucción tras la derrota electoral.

En ese marco, mencionó la necesidad de evitar la fragmentación y el “cuentapropismo electoral”, en un año donde se renovarán gobiernos en 22 provincias y múltiples cargos legislativos y municipales.

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Finalmente, Uñac adelantó algunos ejes programáticos que deberían formar parte del debate interno, como la transición energética, el desendeudamiento externo, la transformación educativa y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

El dirigente cerró su planteo con una advertencia sobre el rol del Estado y la política, al sostener que “cuando la política se retira, no aparece la libertad, aparece la desigualdad”, y llamó a reconstruir una propuesta que retome los pilares históricos del peronismo con equilibrio fiscal y desarrollo social.

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