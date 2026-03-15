La UEFA anunció la cancelación de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

"La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó", puntualizó en el comunicado.

Y continuó: "La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada".

"Argentina -marcó en el comunicado- presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable".

"Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada", concluyó.

El historial entre argentinos y españoles contabiliza en total 14 cruces, con seis victorias por lado y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue en un encuentro preparatorio para Rusia 2018 con un contundente triunfo español por 6-1 en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético Madrid.