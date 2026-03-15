La UEFA anunció la cancelación de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Así lo confirmó en un comunicado. Responsabilizó a la AFA por no haber llegado a un acuerdo sobre una fecha alternativa. El partido tenía que jugarse el próximo 27 de marzo en Qatar.
La Finalissima que la Selección Argentina y España debían disputar el 27 de marzo en Qatar quedó cancelada. Así lo confirmó este domingo la UEFA, en un comunicado donde aseguró no haber llegado a un acuerdo con la AFA sobre una "fecha alternativa" para disputar este partido, que se vio afectado por el conflicto en Medio Oriente.
"Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia", expresó la entidad a cargo del fútbol del Viejo Continente.
El partido iba a enfrentar a la Selección Argentina, campeona de la Copa América de 2024, y España, vencedora de la Eurocopa del mismo año. Era un test más que importante para ambos equipos, de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
En alguno párrafos del comunicado oficial, la UEFA dejó entrever críticas a la institución conducida por Claudio 'Chiqui' Tapia. La responsabilizó de haberse negado una y otra vez frente a todas las opciones que se presentaban. “Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, señaló.
"La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó", puntualizó en el comunicado.
Y continuó: "La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada".
"Argentina -marcó en el comunicado- presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable".
"Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada", concluyó.
El historial entre argentinos y españoles contabiliza en total 14 cruces, con seis victorias por lado y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue en un encuentro preparatorio para Rusia 2018 con un contundente triunfo español por 6-1 en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético Madrid.
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