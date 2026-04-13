Liberaron al futbolista que gritó "bomba" en un avión: quedó imputado

Emiliano Endrizzi, defensor de Gimnasia de Jujuy, fue excarcelado con restricciones tras el incidente en un vuelo y seguirá bajo investigación judicial. El club analiza rescindirle el contrato.
El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes luego de haber sido detenido por gritar “bomba” dentro de un avión a punto de despegar. La Justicia federal lo imputó por intimidación pública y atentado contra la seguridad del transporte, aunque el juez dispuso su excarcelación con medidas restrictivas mientras avanza la causa.
La decisión fue tomada por el juez federal Eduardo Hansen, quien rechazó el pedido de prisión preventiva impulsado por el fiscal Sebastián Jure. Endrizzi deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, informar cambios de domicilio y no podrá salir del país sin autorización. El magistrado consideró la gravedad del hecho, pero optó por una medida intermedia.
El fiscal había argumentado riesgo de fuga y la necesidad de una detención preventiva, sobre todo por la situación contractual del jugador y su residencia alquilada. En paralelo, el club jujeño analiza rescindir su contrato, lo que suma incertidumbre sobre el futuro profesional del futbolista tras el episodio.
Desde la defensa, el abogado Sebastián Alsina sostuvo que se trató de un “comentario desafortunado” en un contexto informal y presentó pruebas para acreditar el arraigo de Endrizzi en la provincia. Entre ellas, incluyó documentación vinculada a su familia y su residencia en Jujuy desde hace varios años.
El hecho ocurrió el sábado en un vuelo que debía partir desde Jujuy hacia Buenos Aires, cuando el jugador señaló a un pasajero y lanzó la falsa advertencia. La situación generó pánico, obligó a evacuar la aeronave y activó un operativo de seguridad que se extendió durante más de tres horas, hasta descartar cualquier amenaza real.
comentar