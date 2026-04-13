Atentado a la AMIA: el juez Daniel Rafecas pidió la captura de un jerarca iraní

En las últimas horas, Rafeca también rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente, debido a que espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.

Entre los diez acusados se encuentran Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman. La mayoría de ellos tiene pedido de detención y acusaciones para ser juzgados en ausencia.

dirigenteirani El dirigente iraní Alí Asghar Hejazi está acusado por su supuesta participación en el atentado terrorista a la AMIA.

La semana pasada, Rafecas había ordenado que se hiciera pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete una serie de medidas para avanzar en ese sentido.

Los acusados serán juzgados por los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso de las 85 víctimas fatales del atentado. Además, están señalados de cometer el ataque para causar un peligro común en concurso ideal con las lesiones sufridas por al menos 151 personas.