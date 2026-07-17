Riestra dio el golpe, eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a octavos de final

Con la ventaja a favor, el equipo de Boedo tuvo el control del juego e incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia. Sin embargo, con el correr de los minutos Riestra logró llevar el partido al terreno que más le convenía: mucha fricción, juego físico y escaso margen para el lucimiento.

Ese cambio de desarrollo terminó favoreciendo al conjunto dirigido por el Malevo, que encontró el empate apenas comenzado el segundo tiempo. A los siete minutos, Mariano Bracamonte envió un preciso centro al área y Tomás González apareció para conectar de cabeza y vencer a Facundo Altamirano.

Deportivo Riestra tomó impulso

El gol modificó el trámite. Riestra ganó confianza, se mostró más sólido y comenzó a incomodar a un San Lorenzo que perdió claridad en la generación de juego.

Pese a ello, el Ciclón tuvo la gran oportunidad de evitar los penales en el tramo final. A los 38 minutos, Alexis Cuello recibió un pase atrás sobre la medialuna, enganchó hacia su derecha y sacó un remate potente que superó a Arce, pero se estrelló contra el palo.

En la jugada siguiente, Mathías De Ritis también exigió al arquero de Riestra con un violento disparo de volea, aunque el guardameta respondió con una buena intervención.

Sin tiempo para más, el encuentro se definió desde los doce pasos.

Allí apareció la figura de Ignacio Arce, que contuvo el tercer remate de la serie, ejecutado por Alejo Córdoba, mientras que los cinco futbolistas de Riestra convirtieron sus disparos. El encargado de sellar la clasificación fue Milton Céliz, quien no falló y desató el festejo del conjunto de Pompeya.

Con este triunfo, Deportivo Riestra confirmó su crecimiento en el fútbol argentino y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Para San Lorenzo, en cambio, la eliminación significó un duro golpe en el inicio del nuevo ciclo de Gorosito, que deberá rearmar rápidamente a un equipo que dejó escapar una buena oportunidad de pelear por uno de los títulos de la temporada.