l defensor de 36 años acordó su salida de Racing y concretó su regreso al conjunto platense, luego de que la AFA autorizara su incorporación como reemplazante del lesionado Gabriel Neves
Después de varias semanas de negociaciones y gestiones contrarreloj, Marcos Rojo finalmente volverá a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata. El defensor de 36 años concretó su salida de Racing y quedó habilitado para iniciar su tercer ciclo en el club donde comenzó su carrera profesional, con el objetivo de disputar las semifinales de la Copa Libertadores.
La incorporación se resolvió gracias a una autorización especial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que permitió reemplazar al mediocampista uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de muñeca y deberá permanecer aproximadamente 90 días fuera de las canchas.
"Bienvenido de vuelta, Marcos. Escribamos juntos nuevas páginas de nuestra historia”, publicó la cuenta del Pincha en sus redes sociales. “La verdad que estoy muy feliz de volver a casa y muy agradecido con la gente del club y todos los hinchas. Les agradezco de todo corazón”, expresó el futbolista.
La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón consiguió completar la inscripción del experimentado zaguero ante la Conmebol durante las últimas horas previas al cierre reglamentario de la lista de buena fe para el certamen continental.
La intervención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, resultó determinante para destrabar el expediente administrativo. La decisión se produjo pese a las diferencias públicas que mantiene con Verón y los recientes enfrentamientos con el presidente de Racing, Diego Milito.
Para concretar la transferencia, Racing y Estudiantes acordaron la rescisión del contrato de Rojo, junto con la condonación de una deuda de 200 mil dólares y el pago de otros 800 mil dólares correspondientes al trimestre restante de su vínculo con la Academia.
Además, la operación contempla montos variables adicionales en caso de que el conjunto platense consiga eliminar a Flamengo en las semifinales y alcance la definición de la Copa Libertadores.
El propio futbolista participó activamente de las gestiones y mantuvo conversaciones telefónicas con las autoridades del fútbol argentino para acelerar los trámites y obtener la habilitación necesaria para competir tanto en el ámbito local como internacional.
Rojo se despide de Racing después de disputar 29 partidos oficiales, convertir dos goles y recibir dos expulsiones durante su etapa en Avellaneda, a donde había llegado tras su salida de Boca Juniors.
Ahora, el defensor afrontará un nuevo desafío con la camiseta albirroja y buscará reencontrarse con los hinchas del Pincha en un momento decisivo de la temporada.
Su regreso también tiene un fuerte componente emotivo: Rojo integró el plantel de Estudiantes que conquistó la Copa Libertadores de 2009 y ahora tendrá la oportunidad de volver a pelear por el máximo título continental.
Con su experiencia y conocimiento del club, el zaguero intentará aportar jerarquía a un equipo que mantiene intacta la ilusión de alcanzar una nueva final sudamericana.
comentar