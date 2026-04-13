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Matías Rossi ganó en El Zonda y alcanzó un récord histórico en el TC2000

El piloto sumó su victoria número 47 y fue protagonista de un fin de semana con más de 40 mil fanáticos en San Juan.

Matías Rossi se quedó con la segunda fecha del TC2000 en el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello y alcanzó un nuevo récord en la categoría, al sumar su triunfo número 47. Ante más de 40 mil personas, el piloto dominó la competencia y reafirmó su vigencia en el automovilismo nacional, en una jornada marcada por la emoción y el regreso de la largada detenida.

El piloto de Toyota fue el gran protagonista del fin de semana, al imponerse con autoridad y consolidarse como uno de los máximos referentes de la categoría. La victoria en San Juan también significó su quinto éxito en ese circuito, un escenario que volvió a mostrar una convocatoria masiva y un clima de fiesta entre los fanáticos.

La carrera tuvo momentos de tensión con varios incidentes que modificaron el desarrollo. Gabriel Ponce de León abandonó por problemas mecánicos y Franco Riva, ganador de la primera fecha, tampoco logró completar la prueba. Además, un accidente de Francisco Monarca obligó a neutralizar la competencia, lo que agregó incertidumbre en la definición.

tc2000
El regreso de la largada detenida en El Zonda (Foto: TC2000).

El regreso de la largada detenida en El Zonda (Foto: TC2000).

En paralelo, el evento contó con la participación del Top Race, donde Marcelo Ciarrocchi se llevó la victoria con su Ford Mondeo. La actividad en pista se complementó con un marco imponente fuera de ella, con familias, motorhomes y fanáticos que coparon el circuito durante todo el fin de semana.

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