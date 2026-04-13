Matías Rossi ganó en El Zonda y alcanzó un récord histórico en el TC2000

El piloto sumó su victoria número 47 y fue protagonista de un fin de semana con más de 40 mil fanáticos en San Juan.

Matías Rossi se quedó con la segunda fecha del TC2000 en el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello y alcanzó un nuevo récord en la categoría, al sumar su triunfo número 47. Ante más de 40 mil personas, el piloto dominó la competencia y reafirmó su vigencia en el automovilismo nacional, en una jornada marcada por la emoción y el regreso de la largada detenida.