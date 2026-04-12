Eduardo Coudet: "Tres puntos en una cancha dificilísima, pero hay que seguir creciendo"

El entrenador de River valoró el triunfo 2 a 0 a Racing en el Cilindro pero no se mostró conforme con el nivel de su equipo y mandó un mensaje de continuar mejorando.
River venció 2 a 0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura. El Millonario no pudo desplegar su fútbol, pero supo defenderse, lastimar de contraataque y aprovechar los errores defensivos del rival. Eduardo Coudet valoró el triunfo por el rival y el estadio, pero pidió seguir mejorando la producción.
"Es difícil jugar acá. No arrancamos finos, nos generaron. Por momentos dominamos nosotros y por momentos ellos. Es un equipo muy físico, que salta líneas y disputa mucho. Cuando la pelota le cae a Maravilla, arma un quilombo terrible, es un gran delantero”, inició su análisis.
“Tenemos que acostumbrarnos a la disputa de la segunda pelota. No es la característica principal de nuestros jugadores, pero es algo que debemos mejorar, junto con la precisión en el juego. Nos llevamos tres puntos de una cancha dificilísima y ante un gran rival”, destacó Chacho.
En cuanto a la evolución del equipo, el entrenador valoró la solidez colectiva: “Se ve un equipo corto, solidario tras la pérdida. Corremos mucho y disputamos. Cuando mejoremos esas cositas, vamos a ser mejores y a correr menos. Podemos dar más, los técnicos siempre creemos eso. Pero ganando es más fácil corregir”.
También se refirió a nombres propios, como Franco Armani, quien ya volvió a entrenarse en campo: “Me pone contento”. Y destacó el rol de Santiago Beltrán dentro del esquema: “En River es así: pocas intervenciones, pero determinantes. Igual, hablar de un puesto en particular es injusto, yo resalto lo colectivo”.
En ataque, elogió a Facundo Colidio y su rol dentro del sistema: “Para mí es un segunda punta o un doble 9, el que más sale a jugar. Tiene conexión entre los volantes y el punta, es muy completo. No tenía dudas de que iba a recuperar su nivel en esa posición”.
Por otro lado, Chacho, que fue aplaudido y ovacionado por la gente, tuvo palabras de afecto hacia la Academia: “Muy agradecido con la gente de Racing, es un club que quiero mucho. Muchas veces soy un tipo sentimental. No me gusta opinar ni aparecer mediáticamente, pero no puedo dejar de decir que soy un agradecido a su gente, los quiero mucho”.
Por último, Coudet se mostró conforme con el presente del equipo y anticipó rotación pensando en lo que viene: “Me da tranquilidad estar prácticamente clasificado a playoffs. Hay jugadores con mucho desgaste y vamos a evaluar. Seguramente habrá modificaciones, pero todos están preparados para jugar de la misma manera”.
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