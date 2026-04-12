Eduardo Coudet: "Tres puntos en una cancha dificilísima, pero hay que seguir creciendo"

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También se refirió a nombres propios, como Franco Armani, quien ya volvió a entrenarse en campo: “Me pone contento”. Y destacó el rol de Santiago Beltrán dentro del esquema: “En River es así: pocas intervenciones, pero determinantes. Igual, hablar de un puesto en particular es injusto, yo resalto lo colectivo”.

En ataque, elogió a Facundo Colidio y su rol dentro del sistema: “Para mí es un segunda punta o un doble 9, el que más sale a jugar. Tiene conexión entre los volantes y el punta, es muy completo. No tenía dudas de que iba a recuperar su nivel en esa posición”.

Por otro lado, Chacho, que fue aplaudido y ovacionado por la gente, tuvo palabras de afecto hacia la Academia: “Muy agradecido con la gente de Racing, es un club que quiero mucho. Muchas veces soy un tipo sentimental. No me gusta opinar ni aparecer mediáticamente, pero no puedo dejar de decir que soy un agradecido a su gente, los quiero mucho”.

Por último, Coudet se mostró conforme con el presente del equipo y anticipó rotación pensando en lo que viene: “Me da tranquilidad estar prácticamente clasificado a playoffs. Hay jugadores con mucho desgaste y vamos a evaluar. Seguramente habrá modificaciones, pero todos están preparados para jugar de la misma manera”.