River le ganó 2 a 0 a Racing en una noche negra para Marcos Rojo en el Cilindro

Tras el gol de Colidio, River contó con dos jugadas clarísimas sobre el final del primer tiempo, la primera de ellas con complicidad de una defensa local pasiva. En primer lugar, Subiabre presionó sobre la banda derecha ante el intento de rechazo de un defensor y le dejó el balón a Colidio, quien mandó un centro y García Basso, presionado por Galván, hizo un despeje tibio dejándole el balón servido a Driussi y se recuperó para de cabeza desviar el tiro a quemarropa del delantero.

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Y, en la última jugada del primer tiempo, River armó una hermosa jugada de contraataque que de casualidad también no terminó el balón en la red: Colidio esperó y abrió para Subiabre, éste le dio un pase al área a Driussi y el delantero, con un taco exquisito para atrás, le dejó el balón servido a Facundo frente a Cambeses para su doblete pero disparó fuerte y se fue por arriba del travesaño.

El complemento siguió con el mismo desarrollo: Racing protagonista con el balón, River ordenado defendiéndose y apostando al contraataque. Sin embargo, el local sufrió un imprevisto muy evitable que le complicó su búsqueda por el empate: Marcos Rojo, que tenía amarilla, le dio un codazo al cuello a Lucas Martínez Quarta y vio la roja directa, después de que el árbitro constató la situación en la cabina del VAR.

Racing no logró llevar peligro con inferioridad numérica y, para colmo, sufrió el 2-0 de Driussi en tiempo de descuento después de otro grosero error defensivo: García Basso tardó en salir desde abajo, Juan Cruz Mesa lo presionó y el balón le terminó quedando a Driussi, que condujo, amagó con disparar para hacer pasar de largo a un defensor y definió entre las piernas del arquero local.

River no pudo desplegar su fútbol, pero supo jugar este partido siendo ordenado en defensa y aprovechando los errores defensivos de Racing. El Millonario acumula cinco triunfos seguidos en el campeonato y se afirma en el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura detrás de Independiente Rivadavia, mientras que La Academia quedó noveno, fuera de la zona de clasificación por peor diferencia de gol.