River le ganó 2 a 0 a Racing en una noche negra para Marcos Rojo en el Cilindro

El Millonario venció 2 a 0 a La Academia de visitante con goles de Colidio y Driussi. El ex Boca tuvo responsabilidad en el primer tanto y luego dejó a su equipo con uno menos.
River venció 2 a 0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura. Facundo Colidio y Sebastián Driussi marcaron los goles del triunfo del equipo de Eduardo Coudet, que no pudo imponer su juego pero fue efectivo de contraataque y aprovechó errores defensivos del local. Marcos Rojo tuvo una noche para el olvido.
El partido comenzó con una situación inmejorable para Racing que fue apagada por el cada día mejor Santiago Beltrán. A los cuatro minutos de juego, Aníbal Moreno dio un mal pase atrás, dejó a Santiago Solari de frente al arco y éste disparó de primera pero el joven arquero le achicó rápido, le tapó el remate y capturó el balón.
Racing dominó el primer tiempo, no dejó a River ser protagonista con el balón, pero falló en trasladar esa posesión a situaciones claras y sufrió de contraataque. De hecho, Beltrán no volvió a lucirse en la primera etapa, más allá de que el balón le estuvo merodeando cerca durante los 45 minutos.
River abrió el marcador a los 33 minutos después de un pase largo de Marcos Acuña y mal cierre de Marcos Rojo, que dejó a Facundo Colidio cara a cara con Facundo Cambeses, a quien le ganó con su remate a media altura. Sí, Racing que estaba sometiendo al equipo de Chacho Coudet con mucha gente en el área rival, sufrió con un grosero error del futbolista con pasado en Boca. La Acadé reclamó penal en el inicio de la jugada -antes del rechazo de Acuña- pero no fue nada...
Tras el gol de Colidio, River contó con dos jugadas clarísimas sobre el final del primer tiempo, la primera de ellas con complicidad de una defensa local pasiva. En primer lugar, Subiabre presionó sobre la banda derecha ante el intento de rechazo de un defensor y le dejó el balón a Colidio, quien mandó un centro y García Basso, presionado por Galván, hizo un despeje tibio dejándole el balón servido a Driussi y se recuperó para de cabeza desviar el tiro a quemarropa del delantero.
Y, en la última jugada del primer tiempo, River armó una hermosa jugada de contraataque que de casualidad también no terminó el balón en la red: Colidio esperó y abrió para Subiabre, éste le dio un pase al área a Driussi y el delantero, con un taco exquisito para atrás, le dejó el balón servido a Facundo frente a Cambeses para su doblete pero disparó fuerte y se fue por arriba del travesaño.
El complemento siguió con el mismo desarrollo: Racing protagonista con el balón, River ordenado defendiéndose y apostando al contraataque. Sin embargo, el local sufrió un imprevisto muy evitable que le complicó su búsqueda por el empate: Marcos Rojo, que tenía amarilla, le dio un codazo al cuello a Lucas Martínez Quarta y vio la roja directa, después de que el árbitro constató la situación en la cabina del VAR.
Racing no logró llevar peligro con inferioridad numérica y, para colmo, sufrió el 2-0 de Driussi en tiempo de descuento después de otro grosero error defensivo: García Basso tardó en salir desde abajo, Juan Cruz Mesa lo presionó y el balón le terminó quedando a Driussi, que condujo, amagó con disparar para hacer pasar de largo a un defensor y definió entre las piernas del arquero local.
River no pudo desplegar su fútbol, pero supo jugar este partido siendo ordenado en defensa y aprovechando los errores defensivos de Racing. El Millonario acumula cinco triunfos seguidos en el campeonato y se afirma en el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura detrás de Independiente Rivadavia, mientras que La Academia quedó noveno, fuera de la zona de clasificación por peor diferencia de gol.
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