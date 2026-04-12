Marcos Rojo: piña a Lucas Martínez Quarta e insulto al árbitro por expulsarlo

Embed ❌ MARCOS ROJO LE PEGÓ UN CODAZO A MARTÍNEZ QUARTA Y SE FUE EXPULSADO VS RIVER. pic.twitter.com/bMcLOPgUGZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 13, 2026

"Vos sos un hijo de re mil p...", le expresó Rojo a Zunino y ahora tiene que rezar que no lo escriba en el informe. En caso de anotarlo, el futbolista con pasado en Boca podría tener una sanción mayor a un partido de suspensión. De manera increíble, el zaguero no compartió la decisión del árbitro pese a que las imágenes son claras y lo dejan en evidencia.