Marcos Rojo: piña a Lucas Martínez Quarta e insulto al árbitro por expulsarlo

El defensor de Racing, hincha de Boca y con pasado en en el club, tuvo un clásico para el olvido con River, siendo uno de los máximos responsables de la derrota de su equipo.
Marcos Rojo, que es confeso hincha de Boca y tiene pasado en el club, tuvo un enfrentamiento con River con la camiseta de Racing para el olvido. El platense fue uno de los máximos responsables de la caída 2 a 0 de La Academia con el Millonario en el Cilindro por la fecha 14 del Torneo Apertura.
En primer lugar, Rojo, como último hombre, realizó un mal cierre que dejó mano a mano a Facundo Colidio con Facundo Cambeses y derivó en el 1-0 de River a Racing. El zaguero calculó mal, se tiró pero el balón lo sobrepasó y le dejó servido el tanto al futbolista con pasado en Tigre.
Para colmo, en el complemento, Rojo le dio una piña a Lucas Martínez Quarta con la pelota en juego muy lejos y se fue expulsado dejando al equipo en inferioridad numérica. Sebastián Zunino, árbitro del encuentro, fue llamado por el VAR y luego de observar la jugada en la cabina le mostró la tarjeta de la pena máxima.
"Vos sos un hijo de re mil p...", le expresó Rojo a Zunino y ahora tiene que rezar que no lo escriba en el informe. En caso de anotarlo, el futbolista con pasado en Boca podría tener una sanción mayor a un partido de suspensión. De manera increíble, el zaguero no compartió la decisión del árbitro pese a que las imágenes son claras y lo dejan en evidencia.
Con su expulsión, el conjunto comandado por Gustavo Costas sumó dificultad para ir por el empate, le costó generar situaciones claras y para colmo sobre el final sufrió el 2-0 por parte de Sebastián Driussi. Un clásico para el olvido para Rojo...
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