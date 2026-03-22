Moto3: Marco Morelli terminó 2º en el GP de Brasil y consiguió su primer podio

El piloto argentino fue escolta de su compañero Máximo Quiles en Goiania y quedó segundo en el campeonato tras apenas dos fechas disputadas.
Marco Morelli consiguió su primer podio en el Mundial de Moto3 al finalizar 2º en el Gran Premio de Brasil, en lo que es la segunda fecha de la temporada 2026. El argentino, que corre para el Aspar Team, completó una actuación destacada en el circuito de Goiania y quedó como escolta del español Máximo Quiles, mientras que Valentín Perrone terminó séptimo.
El piloto nacido en Barcelona pero representante argentino marcó además su mejor resultado desde que llegó al campeonato y se ubicó segundo en la tabla general con 17 puntos, detrás de Quiles, que lidera con 45. La carrera tuvo un desarrollo cambiante, con bandera roja incluida, y el relanzamiento terminó siendo clave para que Morelli pudiera avanzar hasta el podio.
Morelli había largado desde el quinto puesto tras una sólida clasificación y en el inicio se mantuvo en el grupo de punta, incluso protagonizando un duelo con Perrone que llegó a colocar a los dos argentinos en las primeras posiciones. Sin embargo, el desgaste del neumático trasero condicionó su ritmo y lo obligó a perder terreno frente a Quiles y David Almansa, que habían marcado la diferencia en las primeras vueltas.
La competencia cambió por completo cuando la caída de Scott Odger obligó a detener la carrera con bandera roja en la vuelta 15. Como no se habían cumplido las dos terceras partes del recorrido, la prueba se relanzó a cinco giros del final y el equipo Aspar aprovechó para colocar un neumático nuevo en la moto de Morelli, que volvió a pista desde el séptimo lugar pero con mejor ritmo que sus rivales.
En el cierre, el argentino protagonizó la maniobra más destacada de la carrera al superar a tres pilotos en una misma acción para ubicarse segundo y lanzarse en la persecución de Quiles, aunque no le alcanzó para pelear por la victoria. De todos modos, selló su primer podio en apenas su décima participación en el Mundial y confirmó su buen inicio de temporada, que también tiene a Perrone entre los protagonistas antes de la próxima fecha en Austin, Estados Unidos.
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