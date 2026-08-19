Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y quedó suspendido del tenis

El australiano fue suspendido provisionalmente tras un control realizado en Mallorca. Reconoció el consumo, pidió disculpas y aseguró que atraviesa un difícil momento personal.
El tenista australiano Nick Kyrgios quedó suspendido provisionalmente del circuito profesional tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje realizado durante el torneo de Mallorca. La muestra fue tomada el 22 de junio y el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.
La medida comenzó a regir el 4 de agosto de 2026 y le impide al jugador competir, entrenar o participar de cualquier evento organizado o autorizado por World Tennis, la ATP, la WTA, los torneos de Grand Slam o las federaciones nacionales. Kyrgios tiene derecho a apelar la suspensión provisional, aunque hasta el momento no lo hizo.
Antes de que se conociera oficialmente la sanción, el propio tenista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el resultado positivo y asumió la responsabilidad. “He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”, expresó.
El australiano también pidió disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y, especialmente, a los chicos que lo siguen. “Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto”, señaló.
En ese sentido, Kyrgios explicó que los últimos años estuvieron marcados por lesiones que afectaron tanto su estado físico como mental. El tenista admitió que aceptar la posibilidad de estar llegando al final de su carrera fue una situación especialmente difícil.
“Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él”, sostuvo, al tiempo que reconoció que en algunos momentos se sintió “impotente y solo”. Sin embargo, dejó en claro que esas circunstancias no justifican su conducta.
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) recordó que la cocaína está considerada por la Agencia Mundial Antidopaje como un estimulante y una sustancia de abuso, y que cuando el consumo se produce fuera de competición pueden aplicarse sanciones reducidas.
Kyrgios, de 31 años, anunció además que se alejará durante 28 días de las redes sociales y de la vida pública para concentrarse en su recuperación. “Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes”, afirmó.
El australiano llegó al puesto 13 del ranking mundial en octubre de 2016, la mejor posición de su carrera. En 2022 alcanzó la final de Wimbledon, donde perdió ante Novak Djokovic, y ese mismo año consiguió su último título ATP en Washington.
Actualmente ocupa el 919° lugar del ranking y apenas disputó cuatro partidos durante 2026, con una victoria y tres derrotas. Su carrera estuvo condicionada durante los últimos años por diferentes problemas físicos: entre noviembre de 2022 y la actualidad disputó apenas diez partidos, con dos triunfos.
Kyrgios ganó siete títulos ATP y cuatro trofeos en dobles, además de superar los 12 millones de dólares en premios oficiales. Su talento y su estilo de juego lo convirtieron en uno de los tenistas más reconocidos de su generación, aunque también protagonizó numerosas polémicas dentro y fuera de las canchas.
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