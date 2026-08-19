Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y quedó suspendido del tenis

En ese sentido, Kyrgios explicó que los últimos años estuvieron marcados por lesiones que afectaron tanto su estado físico como mental. El tenista admitió que aceptar la posibilidad de estar llegando al final de su carrera fue una situación especialmente difícil.

“Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él”, sostuvo, al tiempo que reconoció que en algunos momentos se sintió “impotente y solo”. Sin embargo, dejó en claro que esas circunstancias no justifican su conducta.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) recordó que la cocaína está considerada por la Agencia Mundial Antidopaje como un estimulante y una sustancia de abuso, y que cuando el consumo se produce fuera de competición pueden aplicarse sanciones reducidas.

Kyrgios, de 31 años, anunció además que se alejará durante 28 días de las redes sociales y de la vida pública para concentrarse en su recuperación. “Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes”, afirmó.

De ser número 13 del mundo a un presente marcado por las lesiones

El australiano llegó al puesto 13 del ranking mundial en octubre de 2016, la mejor posición de su carrera. En 2022 alcanzó la final de Wimbledon, donde perdió ante Novak Djokovic, y ese mismo año consiguió su último título ATP en Washington.

Actualmente ocupa el 919° lugar del ranking y apenas disputó cuatro partidos durante 2026, con una victoria y tres derrotas. Su carrera estuvo condicionada durante los últimos años por diferentes problemas físicos: entre noviembre de 2022 y la actualidad disputó apenas diez partidos, con dos triunfos.

Kyrgios ganó siete títulos ATP y cuatro trofeos en dobles, además de superar los 12 millones de dólares en premios oficiales. Su talento y su estilo de juego lo convirtieron en uno de los tenistas más reconocidos de su generación, aunque también protagonizó numerosas polémicas dentro y fuera de las canchas.