La emoción de la novia de Marcos Senesi tras su convocatoria a la Selección argentina

El defensor fue citado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 en reemplazo de Leonardo Balerdi. Su novia celebró la noticia en redes sociales.
La convocatoria de Marcos Senesi a la Selección argentina para disputar el Mundial 2026 generó repercusiones inmediatas tanto en el ámbito deportivo como en las redes sociales. El defensor fue confirmado este jueves por Lionel Scaloni como reemplazante de Leonardo Balerdi y se incorporará al plantel albiceleste que competirá en Estados Unidos.
Entre las primeras reacciones destacó la de Kelci-Rose Bowers, pareja del futbolista, quien expresó públicamente su entusiasmo tras conocerse la noticia. A través de una historia en Instagram, la jugadora del Bournemouth compartió su emoción por el logro de Senesi.
“OMG (Dios mío), está pasando”, escribió junto a emojis de corazones y gestos de emoción, reflejando la alegría por la convocatoria mundialista.
La inclusión de Senesi en la lista definitiva representa una oportunidad importante para el defensor, que se prepara para sumarse al grupo conducido por Scaloni en la antesala del inicio del torneo.
Hasta el momento, el futbolista no realizó publicaciones relacionadas con la convocatoria. Sin embargo, ya trabaja en los preparativos para viajar a Estados Unidos y ponerse a disposición del cuerpo técnico argentino.
La historia entre Senesi y Bowers también tiene al fútbol como protagonista. Ambos coincidieron en el Bournemouth, club inglés en el que desarrollan sus carreras profesionales.
La relación fue oficializada en julio de 2024, cuando el defensor compartió una publicación en redes sociales junto a la mediocampista. En aquella ocasión escribió: “Por más momentos juntos”, acompañando imágenes de unas vacaciones compartidas.
Bowers, de 22 años, también cuenta con experiencia en el fútbol inglés tras su paso por Portsmouth. Desde entonces, la pareja suele compartir momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales.
comentar