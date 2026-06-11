La emoción de la novia de Marcos Senesi tras su convocatoria a la Selección argentina

La inclusión de Senesi en la lista definitiva representa una oportunidad importante para el defensor, que se prepara para sumarse al grupo conducido por Scaloni en la antesala del inicio del torneo.

Hasta el momento, el futbolista no realizó publicaciones relacionadas con la convocatoria. Sin embargo, ya trabaja en los preparativos para viajar a Estados Unidos y ponerse a disposición del cuerpo técnico argentino.

4ba9703b-02d9-44fd-94f6-ae3f844fc009 Captura de redes sociales.

La historia entre Senesi y Bowers también tiene al fútbol como protagonista. Ambos coincidieron en el Bournemouth, club inglés en el que desarrollan sus carreras profesionales.

La relación fue oficializada en julio de 2024, cuando el defensor compartió una publicación en redes sociales junto a la mediocampista. En aquella ocasión escribió: “Por más momentos juntos”, acompañando imágenes de unas vacaciones compartidas.

Bowers, de 22 años, también cuenta con experiencia en el fútbol inglés tras su paso por Portsmouth. Desde entonces, la pareja suele compartir momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales.