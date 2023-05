River Plate: el equipo para visitar a Fluminense por la Copa

El uruguayo Esteban Ostojich será el árbitro principal del partido, mientras que sus asistentes serán Nicolás Taran y Carlos Barreiro como jueces de línea, y Mathías de Armas como cuarto árbitro. Además, en el VAR estarán los chilenos Ángelo Hermosilla y Alan Sandoval.

Si bien es inevitable que en Núñez el foco esté puesto en el primer Superclásico del año, para River es un duelo trascendental el de este martes en el Maracaná, ya que se ubica tercero en el grupo producto de una derrota y un triunfo, y necesita sumar para acomodarse. Es por eso que Martín Demichelis no se guarda nada pensando en Boca.

Así, todos los futbolistas que están a disposición viajaron a Brasil y Micho pondrá un 11 muy parecido al ideal, y no por guardar jugadores, sino porque tiene cambios obligados, con respecto a la segunda fecha ante Sporting Cristal -teniendo en cuenta que vs. Atlético Tucumán jugó un equipo alternativo-.

Se trata de Enzo Díaz, expulsado ante los peruanos, y Paulo Díaz, quien se está recuperando de una distensión en el bíceps femoral. En sus lugares ingresarían Andrés Herrera y Emanuel Mammana, respectivamente, pero el ingreso del Yacaré también implicaría un enroque en la defensa: Milton Casco volvería al costado izquierdo y el ex San Lorenzo sería el lateral derecho.

Además, con la idea de poblar el mediocampo y a partir de allí marcar la diferencia en el partido, Demichelis mantendrá el 4-2-3-1, por lo que el único centrodelantero será Lucas Beltrán, y Nicolás De la Cruz es quien oficiará de ese famoso quinto volante, junto a Nacho Fernández y Barco, y por delante del 'doble 5'.

Así, el equipo de River para visitar a Fluminense sería con: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán.

¿Cómo llega Fluminense al duelo con River?

“Vamos a enfrentar al rival más duro del grupo y al más duro de Brasil por su gran presente”, dijo Demichelis en la previa del duelo copero. Y es que el Flu es el líder del grupo con puntaje ideal tras ganar sus dos partidos y viene de ser campeón del Torneo Carioca a nivel local. En el Brasileirao tiene 6 puntos en tres fechas, ya que viene de caer con Fortaleza, donde puso suplentes. Además, goleó a Paysandú y avanzó en la Copa de Brasil.

Fernando Diniz, entrenador del Tricolor, no contará con el lateral izquierdo Jorge y el mediocampista central Caio Vinicius por lesión, y está en duda la presencia del ex Real Madrid Marcelo, quien sufrió una "rigidez en la pantorrilla" contra The Strongest. Por su parte, estarán a disposición sus máximas figuras: Felipe Melo, el habilidoso Ganso y el goleador argentino Germán Cano.

El equipo de Fluminense para recibir a River sería con: Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo o Lima; André Trindade, Alexsander; Jhon Arias, Paulo Ganso, Keno; y Germán Cano.