Scaloni define el posible 11 de Argentina para el partido clave ante Austria

La mitad de la cancha volvería a tener como eje a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los tres mediocampistas de mayor confianza para Scaloni. Leandro Paredes, ya recuperado de un problema muscular, aparece como alternativa para sumar minutos durante el partido.

scaloni argelia Scaloni en una de las pausas de hidratación del partido (Foto: @Argentina).

En la delantera, la única presencia asegurada es la de Lionel Messi. El capitán argentino llega en un gran momento luego de marcar tres goles frente a Argelia y alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Thiago Almada tiene chances de acompañar a Messi en el ataque, aunque Scaloni evalúa distintas variantes tácticas. Entre las opciones aparecen Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González, quienes podrían modificar el esquema ofensivo según las necesidades del encuentro.

La otra incógnita pasa por el centrodelantero. Lautaro Martínez fue titular en el debut, pero Julián Álvarez podría ganar terreno para ocupar ese lugar desde el inicio. Con esas dudas por resolver, Argentina perfila una formación con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o alguna variante táctica; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.