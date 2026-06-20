Scaloni define el posible 11 de Argentina para el partido clave ante Austria

La Selección buscará asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y el entrenador mantiene dudas en defensa y ataque de cara al duelo del lunes.
La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, con la posibilidad de asegurar su clasificación a los 16avos de final. De cara al encuentro, el entrenador Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en la formación titular.
La base del equipo será la misma que viene de imponerse en el debut ante Argelia. Emiliano Martínez continuará en el arco luego de dejar atrás la lesión en uno de sus dedos que había generado preocupación en la previa del torneo.
Una de las principales dudas está en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico volvió a entrenarse con normalidad y pelea por recuperar su lugar, aunque Facundo Medina dejó una buena imagen en el estreno mundialista y podría conservar la titularidad.
En el sector derecho de la defensa, Nahuel Molina se perfila para reemplazar a Gonzalo Montiel, afectado por una lesión muscular. En la zaga central no habría cambios y la dupla estaría integrada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez.
La mitad de la cancha volvería a tener como eje a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los tres mediocampistas de mayor confianza para Scaloni. Leandro Paredes, ya recuperado de un problema muscular, aparece como alternativa para sumar minutos durante el partido.
En la delantera, la única presencia asegurada es la de Lionel Messi. El capitán argentino llega en un gran momento luego de marcar tres goles frente a Argelia y alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Thiago Almada tiene chances de acompañar a Messi en el ataque, aunque Scaloni evalúa distintas variantes tácticas. Entre las opciones aparecen Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González, quienes podrían modificar el esquema ofensivo según las necesidades del encuentro.
La otra incógnita pasa por el centrodelantero. Lautaro Martínez fue titular en el debut, pero Julián Álvarez podría ganar terreno para ocupar ese lugar desde el inicio. Con esas dudas por resolver, Argentina perfila una formación con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o alguna variante táctica; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
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