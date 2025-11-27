Se inauguró un impactante mural de Ringo Bonavena en Parque Patricios

Oscar Natalio Bonavena fue un brillante boxeador argentino entre los años sesenta y setenta. A pesar de no haber logrado un título mundial, "Ringo" fue un deportista con altas capacidades y carisma que se transformó en un ídolo popular, que pasó de generación a generación entre los argentinos.

Ringo tuvo 68 peleas como boxeador profesional, teniendo 58 victorias (44 por KO), 9 derrotas (1 por KO y 8 por decisión) y 1 empate. "Somos del barrio de La Quema, somos del barrio de Ringo Bonavena", fue el cantito de los hinchas de Huracán en el ayer y en el hoy.

"Es muy emocionante. Un orgullo y una alegría para la familia. Huracán y Parque Patricios siempre recordaron a mi viejo. El pueblo nunca lo olvidó", cuenta como puede y le permiten las emociones, Ringuito, hijo del boxeador. "Mi viejo fue familia y amistad. Un tipo que siempre decía la verdad, frontal, aunque a algunos no les gustara", agregó.

image

Leandro Frizzera hizo el espectacular mural y los hinchas del Globo y vecinos fueron acompañando el proceso artístico a en sus redes sociales, donde iba compartiendo los avances de la obra, y este jueves en la inauguración estuvieron con banderas y camisetas.

María Rosa, hermana de Ringo, y dos de sus nietos Stéfano y Franco también estuvieron presentes. Franco representará al apellido en un cuadrilátero en el estadio de Huracán en diciembre en la velada de Párense de Manos. "El nene ahora pelea en el Ducó, ja. Nunca lo imaginé. Llegó a jugar en Huracán de chico y ahora lo veremos pelear. Vamos a estar con todo con él", reconoce Ringuito, que heredó los nombres de su padre pero invertidos y se llama Natalio Oscar

"Lo tomo lo más tranquilo posible, mentalizado en lo que viene. Disfrutando el proceso para el día de la pelea poder también hacerlo a pleno. Creo que tomaré noción después del evento de lo que es toda la situación, espero el día", expresó Franco, a la espera del desafío con Agustín Monzón, nieto de Carlos, otra leyenda del boxeo argentino.