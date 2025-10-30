Stefano Di Carlo aseguró que está muy avanzado el Monumental para 100.000 espectadores

El dirigente destacó la tradición democrática de la institución afirmando que su gestión representa la continuidad de un proceso que, durante más de una década, “devolvió a River el lugar que le corresponde”.

Consultado sobre la situación deportiva y el futuro de Marcelo Gallardo, Di Carlo en diálogo con el diario Clarín subrayó que el entrenador “es un diferencial por su inteligencia” y que el proyecto continuará apoyándolo con firmeza.

“Sostener un proyecto en la victoria es sencillo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende”, expresó el dirigente. También reconoció que el momento futbolístico “no es el que el hincha quiere”, pero aseguró que el club “trabaja para volver a obtener resultados deportivos”.

El Monumental para más de 100 mil personas

En relación con la infraestructura, el candidato oficialista confirmó que el proyecto para techar el estadio Monumental “está muy avanzado” y que permitirá ampliar su capacidad por encima de las 100 mil personas: “El Monumental es la casa común de todos los hinchas de River. No solo lo pensamos desde la infraestructura, sino desde el fútbol y la dimensión popular que nos define”.

Además, aclaró que las obras “se financian con recursos genuinos” y que “no afectan la inversión destinada al fútbol profesional”.

Por último, Di Carlo envió un mensaje a los socios de cara a los comicios: “Que sigan confiando en nosotros. Conocemos sus necesidades y trabajamos para atenderlas”. Destacó la inauguración del nuevo edificio del Colegio River y reafirmó su compromiso con la formación educativa y deportiva.

“River es el mejor club de la Argentina y uno de los mejores del mundo. Los resultados están a la vista”, concluyó el dirigente, que buscará continuar el ciclo iniciado por Jorge Brito al frente de la institución.