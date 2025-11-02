Noche negra de River: perdió con Gimnasia y estalló de furia el Monumental

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo un 64% de posesión fofa, sin lograr juego asociado y sin generar peligro, atacando de manera predecible y mostrando como mejor arma centros de Marcos Acuña en un área llena de camisetas rivales, que despejaron una y otra vez los envíos, salvo contadas veces donde faltó la precisión de Maximiliano Salas o Miguel Borja.

Gimnasia, que mostró un gran orden defensivo, se aproximó tres veces al arco de Franco Armani y eso le alcanzó para golpear y vencer a River. A los nueve minutos del complemento, Juan Carlos Portillo realizó un contacto sobre Bautista Merlini dentro del área y, tras revisión en el VAR, el árbitro Nazareno Arasa cobró penal que Marcelo Torres cambió por gol.

Los cambios de Gallardo tampoco dieron resultado. River fue regular en el partido en su ausencia, siendo un equipo sin alma para realizar jugadas de ataque y sin lograr calma dentro del estallido que era el Monumental, por los reclamos de la gente: los hinchas cantaron en contra del River de Gallardo como nunca antes visto.

El Millonario no pudo ni siquiera empatar con Gimnasia en su casa con los exagerados nueve minutos que añadió Nazareno Arasa y el penal inexistente que le dio sobre el final que Nelson Insfrán le atajó a Miguel Borja. Y si agregaban nueve más parecía que tampoco lo iba a empatar el local porque iba sin idea...