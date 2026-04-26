Tomás Etcheverry remontó y avanzó a octavos en Madrid

Con el correr del encuentro, Etcheverry ajustó su juego, ganó agresividad y comenzó a dominar los intercambios. Logró un quiebre temprano en el segundo parcial y sostuvo la ventaja con autoridad, marcando un cambio en la dinámica del partido. En el tercer set reafirmó ese dominio y, pese a algunas dificultades para cerrarlo, terminó imponiendo su jerarquía para sellar la victoria.

En la siguiente instancia, el argentino buscará meterse por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000, cuando enfrente al francés Arthur Fils, el próximo martes en horario a definir.