Tomás Etcheverry remontó y avanzó a octavos en Madrid

El argentino superó un inicio adverso y confirmó su regularidad en Masters 1000 con otra clasificación entre los 16 mejores del torneo.
Tomás Etcheverry avanzó a los octavos de final del Abierto de Madrid tras vencer al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3 en más de dos horas de juego. El argentino, ubicado en el puesto 29 del ranking, logró así meterse por tercera vez consecutiva entre los 16 mejores de un Masters 1000, luego de sus actuaciones en Miami y Montecarlo, consolidando su buen presente en el circuito.
El platense tuvo que sobreponerse a un desarrollo adverso y a un rival exigente que lo llevó al límite en varios pasajes del encuentro. Incluso cuando sacó 5-2 en el set decisivo y no pudo cerrarlo en ese momento, mantuvo la concentración y terminó asegurando el triunfo. De esta manera, consiguió por primera vez alcanzar los octavos de final en el certamen madrileño.
El partido comenzó cuesta arriba para Etcheverry, ya que Prizmic, de 20 años, impuso condiciones desde el fondo de la cancha y capitalizó un quiebre clave para quedarse con el primer set. El croata llegaba con confianza tras eliminar al estadounidense Ben Shelton en la ronda previa, y trasladó ese impulso a un inicio sólido que complicó al argentino.
Con el correr del encuentro, Etcheverry ajustó su juego, ganó agresividad y comenzó a dominar los intercambios. Logró un quiebre temprano en el segundo parcial y sostuvo la ventaja con autoridad, marcando un cambio en la dinámica del partido. En el tercer set reafirmó ese dominio y, pese a algunas dificultades para cerrarlo, terminó imponiendo su jerarquía para sellar la victoria.
En la siguiente instancia, el argentino buscará meterse por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000, cuando enfrente al francés Arthur Fils, el próximo martes en horario a definir.
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