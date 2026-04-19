Tragedia en Córdoba: murió un espectador atropellado en el Rally Sudamericano

El comunicado también señaló que “las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso” y confirmaron que “se procedió a la suspensión definitiva del evento”. Asimismo, agregaron que “la organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y seres queridos”.

braian zárate La despedida a Braian Zárate, el joven que perdió la vida en el accidente.

En paralelo, la comunidad despidió al joven con mensajes de profundo dolor en redes sociales y distintas expresiones públicas. Desde su entorno más cercano destacaron su vínculo con el barrio y el acompañamiento a su familia en este momento. “Siempre en nuestros corazones”, señalaron en uno de los mensajes difundidos, al tiempo que instituciones locales y vecinos hicieron llegar sus condolencias y muestras de respeto tras el trágico episodio que conmocionó a la región.