Tragedia en Córdoba: murió un espectador atropellado en el Rally Sudamericano

Un joven de 25 años falleció tras el despiste de un auto que embistió al público en Traslasierra y obligó a suspender la carrera.
Un joven de 25 años murió este domingo durante una competencia del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba, luego de que un auto perdiera el control, volcara y se desviara hacia una zona de espectadores. El hecho ocurrió en el sector Giulio Cesare, en el valle de Traslasierra, y generó la suspensión inmediata de la carrera tras el impacto.
La víctima, identificada como Braian Zárate González, fue trasladada de urgencia al hospital Luis Bellodi de Mina Clavero, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. En el mismo episodio resultaron heridas otras dos personas: una mujer de 40 años con fractura de tobillo y su hija menor de edad, ambas fuera de peligro.
El accidente se produjo cuando un vehículo que circulaba a alta velocidad en un tramo cronometrado perdió estabilidad en una curva, impactó contra piedras y comenzó a dar tumbos hasta salir del trazado. El auto era conducido por los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes no sufrieron lesiones de gravedad.
Tras el hecho, la organización del evento informó que “se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves” y que “como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona”. Además, precisaron que “de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento”.
El comunicado también señaló que “las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso” y confirmaron que “se procedió a la suspensión definitiva del evento”. Asimismo, agregaron que “la organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y seres queridos”.
En paralelo, la comunidad despidió al joven con mensajes de profundo dolor en redes sociales y distintas expresiones públicas. Desde su entorno más cercano destacaron su vínculo con el barrio y el acompañamiento a su familia en este momento. “Siempre en nuestros corazones”, señalaron en uno de los mensajes difundidos, al tiempo que instituciones locales y vecinos hicieron llegar sus condolencias y muestras de respeto tras el trágico episodio que conmocionó a la región.
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