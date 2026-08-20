Tragedia en el turf: murió a los 27 años un reconocido jockey tras un brutal accidente en plena carrera

Leandro Henrique sufrió una grave caída durante una competencia en Río de Janeiro y permaneció internado durante tres días. Tenía 27 años.
El mundo del turf sudamericano quedó conmocionado tras la muerte del jockey brasileño Leandro Henrique, quien falleció a los 27 años como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante una carrera en el Hipódromo de la Gávea, en Río de Janeiro.
El accidente ocurrió el pasado domingo, durante la segunda competencia de la jornada organizada por el Jockey Club Brasileiro. Henrique montaba a Native Coffee cuando el caballo se desvió del recorrido y terminó fuera de la pista tras romper la empalizada exterior. El violento impacto provocó la caída del jinete.
Como consecuencia del accidente, el jockey sufrió un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona pelviana. Recibió las primeras atenciones médicas en el propio hipódromo y luego fue trasladado de urgencia al hospital Miguel Couto, donde fue intervenido quirúrgicamente.
Posteriormente, Henrique fue derivado a la Casa de Saúde San José, en el barrio de Humaitá, donde permaneció internado en terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos médicos y de las intervenciones realizadas, su estado se agravó y finalmente se confirmó su fallecimiento.
Nacido en Recife el 21 de diciembre de 1998, Henrique tuvo su primer contacto con la actividad ecuestre cuando tenía apenas nueve años, en la Escuela de Ponis de Recife. A los 14 comenzó a competir en el hipódromo da Madalena y luego se trasladó a Río de Janeiro para continuar con su formación profesional.
Su debut triunfal en Gávea llegó el 7 de junio de 2015, cuando tenía apenas 16 años. Poco después, se convirtió en ganador de la estadística de jockeys de la temporada 2016/17, un logro que alcanzó siendo todavía menor de edad.
A lo largo de su trayectoria superó las 1.000 victorias y consiguió importantes triunfos en Grandes Premios de Grupo 1. Entre ellos se destacó el Gran Premio Cruzeiro do Sul, equivalente al Derby brasileño, que ganó en 2017 con Emperor Roderic.También conquistó el Gran Premio Brasil, una de las competencias más importantes del turf de ese país, en 2025 con Sinsel. Ese triunfo le permitió obtener una clasificación para la Breeders’ Cup.
Otro de los caballos más importantes de su carrera fue London Moon, con quien consiguió varias victorias de Grupo 1. En 2021, además, alcanzó las 1.000 victorias al imponerse con Casa Blanca en el Gran Premio Henrique de Toledo Lara. En los últimos meses, Henrique se había incorporado como jockey oficial del Haras Santa María de Araras. Su última gran victoria llegó con Passion Of Details, en el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata.
En el plano personal, el jockey había sido padre en 2025 de Manoela, fruto de su relación con la exjockey y actual entrenadora Victoria Mota.
Tras conocerse la noticia, el Jockey Club Brasileiro expresó su profundo pesar y acompañó a los familiares y allegados del deportista. “Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte”, señaló la entidad.
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