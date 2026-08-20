Tragedia en el turf: murió a los 27 años un reconocido jockey tras un brutal accidente en plena carrera

Una carrera marcada por grandes triunfos

Nacido en Recife el 21 de diciembre de 1998, Henrique tuvo su primer contacto con la actividad ecuestre cuando tenía apenas nueve años, en la Escuela de Ponis de Recife. A los 14 comenzó a competir en el hipódromo da Madalena y luego se trasladó a Río de Janeiro para continuar con su formación profesional.

Su debut triunfal en Gávea llegó el 7 de junio de 2015, cuando tenía apenas 16 años. Poco después, se convirtió en ganador de la estadística de jockeys de la temporada 2016/17, un logro que alcanzó siendo todavía menor de edad.

A lo largo de su trayectoria superó las 1.000 victorias y consiguió importantes triunfos en Grandes Premios de Grupo 1. Entre ellos se destacó el Gran Premio Cruzeiro do Sul, equivalente al Derby brasileño, que ganó en 2017 con Emperor Roderic.También conquistó el Gran Premio Brasil, una de las competencias más importantes del turf de ese país, en 2025 con Sinsel. Ese triunfo le permitió obtener una clasificación para la Breeders’ Cup.

Otro de los caballos más importantes de su carrera fue London Moon, con quien consiguió varias victorias de Grupo 1. En 2021, además, alcanzó las 1.000 victorias al imponerse con Casa Blanca en el Gran Premio Henrique de Toledo Lara. En los últimos meses, Henrique se había incorporado como jockey oficial del Haras Santa María de Araras. Su última gran victoria llegó con Passion Of Details, en el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata.

En el plano personal, el jockey había sido padre en 2025 de Manoela, fruto de su relación con la exjockey y actual entrenadora Victoria Mota.

Tras conocerse la noticia, el Jockey Club Brasileiro expresó su profundo pesar y acompañó a los familiares y allegados del deportista. “Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte”, señaló la entidad.