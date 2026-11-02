Valentín Yankelevich ganó su primera carrera de TC 2000 y se la dedicó a su mamá, Romina Yan

El nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena ganó su primera carrera en Parque Ciudad General Roca. Y emocionó a todos con las palabras que le dedicó a su madre.
Valentín Yankelevich, el joven deportista que conmocionó a todos con su dura historia de vida junto a su padre tras la muerte de Romina Ya, se consagró en el TC 2000, durante una carrera en el Parque Ciudad General Roca. Y, tras el triunfo, el nieto de Gustavo y Cris Morena, emocionó a todos al dedicarle el triunfo a su madre.
Valentín, tras obtener su primer podio en una carrera, se sinceró sobre como fueron sus minutos previos a subirse a su auto. Y compartió con todos los presentes, que lo hizo atravesado por un pedido especial que le hizo a Romina, que reprodujo en palabras. "En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, confió, el joven.
"Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona", expresó, también, Yankelevich, tras el logro conseguido, que es una gran meta a nivel profesional como también, anímica. "Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón".
"Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta", dijo Valentín, con orgullo, con micrófono en mano sobre el escenario. Y sus palabras, como no podía ser de otra manera, emocionaron a todos.
"Maravilloso nieto querido. Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño", expresó la productora. "Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo se viene", escribió Cris, en sus redes sociales, con una dedicatoria más que especial a uno de sus nietos.
"Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría", continuó, su dedicatoria Morena, en Instagram, junto a una imagen en donde a Valentín se lo ve alzando su trofeo. Felicitaciones, campeón.
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