Valentín Yankelevich ganó su primera carrera de TC 2000 y se la dedicó a su mamá, Romina Yan

QUÉ DIJO CRIS MORENA TRAS EL TRIUNFO DE VALENTÍN, EN LAS PISTAS

"Maravilloso nieto querido. Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño", expresó la productora. "Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo se viene", escribió Cris, en sus redes sociales, con una dedicatoria más que especial a uno de sus nietos.

"Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría", continuó, su dedicatoria Morena, en Instagram, junto a una imagen en donde a Valentín se lo ve alzando su trofeo. Felicitaciones, campeón.