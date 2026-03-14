Estados Unidos respalda a Argentina en el juicio por YPF

La presentación remarca además que los litigios contra Estados extranjeros en tribunales estadounidenses se encuentran regulados por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que establece que los bienes de los Estados en territorio estadounidense son, en general, inmunes a la ejecución judicial.

En ese marco, el gobierno estadounidense advirtió que el proceso de discovery debe respetar principios básicos de relevancia y considerar los efectos que puede tener sobre las relaciones diplomáticas y la reciprocidad entre Estados.

trumpymilewashington4.jfif Donald Trump y Javier Milei ratificaron su sintonía política.

El memorándum también cuestiona las solicitudes concretas de los demandantes, que incluyeron pedidos de comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas con entidades estatales y requerimientos de información sobre activos del país.

Entre esos planteos figura la solicitud de datos sobre la ubicación de reservas de oro del banco central argentino. La Argentina sostiene que esos activos están protegidos por inmunidad soberana y que pertenecen a una entidad jurídica separada del Estado.

Tras conocerse la presentación, la Procuración del Tesoro agradeció el respaldo del gobierno estadounidense y afirmó que continuará ejerciendo la representación del Estado con rigor técnico y responsabilidad institucional en defensa de los intereses de la República Argentina.