Estados Unidos respalda a Argentina en el juicio por YPF

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en apoyo a la Argentina.
El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF al presentar un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El documento apoya la moción de emergencia presentada por el Estado argentino para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el litigio que se tramita en tribunales estadounidenses.
La presentación fue informada por la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la defensa jurídica del Estado argentino. En su planteo, el Departamento de Justicia sostuvo que los pedidos de información impulsados por los demandantes y admitidos por la jueza Loretta Preska resultan excesivamente intrusivos y podrían afectar principios de cortesía internacional y reciprocidad entre Estados.
La moción de emergencia presentada por la Argentina el 6 de marzo solicita suspender la etapa de producción de documentos, el requerimiento de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026. El objetivo del pedido es frenar temporalmente el proceso de discovery mientras se analiza el alcance de las medidas solicitadas por los demandantes.
En su memorándum, el Departamento de Justicia argumenta que las solicitudes de información dirigidas contra Estados soberanos pueden generar fricciones diplomáticas y abrir la puerta a que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra el propio gobierno de Estados Unidos.
La presentación remarca además que los litigios contra Estados extranjeros en tribunales estadounidenses se encuentran regulados por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que establece que los bienes de los Estados en territorio estadounidense son, en general, inmunes a la ejecución judicial.
En ese marco, el gobierno estadounidense advirtió que el proceso de discovery debe respetar principios básicos de relevancia y considerar los efectos que puede tener sobre las relaciones diplomáticas y la reciprocidad entre Estados.
El memorándum también cuestiona las solicitudes concretas de los demandantes, que incluyeron pedidos de comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas con entidades estatales y requerimientos de información sobre activos del país.
Entre esos planteos figura la solicitud de datos sobre la ubicación de reservas de oro del banco central argentino. La Argentina sostiene que esos activos están protegidos por inmunidad soberana y que pertenecen a una entidad jurídica separada del Estado.
Tras conocerse la presentación, la Procuración del Tesoro agradeció el respaldo del gobierno estadounidense y afirmó que continuará ejerciendo la representación del Estado con rigor técnico y responsabilidad institucional en defensa de los intereses de la República Argentina.
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