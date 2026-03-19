La Justicia investiga a Manuel Adorni por su polémico viaje en el avión presidencial

La fiscalía ordenó medidas de prueba para determinar quién pagó el vuelo a Punta del Este y además solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el centro de la escena y suma complicaciones judiciales. Ahora la Fiscalía dictó una serie de medidas de prueba en el marco de una denuncia por su viaje a Punta del Este a bordo de un avión privado. Adorni quedó envuelto en una serie de escándalos luego de que se conociera que su esposa viajó a Nueva York en el avión presidencial, a pesar de que él mismo había anunciado como vocero el “fin” de los viajes de familiares de funcionarios.
Tras esa situación, se supo del viaje a Uruguay junto a su amigo Marcelo Grandío, un periodista cuya productora había sido contratada recientemente por la Televisión Pública, que casualmente estaba bajo la órbita de Adorni. Ese vuelo fue denunciado por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes pidieron imputarle los delitos de “malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias”.
En este contexto, la fiscalía de Gerardo Pollicita activó medidas de prueba. Entre ellas, pidió el recibo del viaje para conocer quién pagó el alquiler del avión y requirió que los organismos de control entreguen la documentación del caso. También solicitó los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto para saber si Adorni y sus familiares cumplieron con los trámites de Aduana y Migraciones.
Cuando estalló el lío por el vuelo, Marcelo Grandío intentó defenderlo pero terminó embarrando más la cancha: “El viaje lo pagó Manu con plata del Estado”, dijo en una entrevista, aunque después quiso corregirse. Por su parte, Adorni aseguró que tiene el recibo y que pagó un proporcional de unos 3800 dólares: "No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes", insistió. Sin embargo, la denuncia sostiene que el costo del vuelo excedería su capacidad económica, ya que su sueldo ronda los 2500 dólares mensuales.
Como si fuera poco, la diputada Marcela Pagano amplió la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni por una propiedad no declarada: “La ampliación incorpora nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial”, informó Pagano. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 1.
A pesar de todo, Javier Milei no suelta a Adorni. El funcionario desmintió en su cuenta de X una nota que hablaba de su salida del Gobierno con un "Fake. Fin". El Presidente se sumó rápido al cruce atacando a la prensa y defendiendo a su colaborador estrella. Más tarde, el propio Adorni se tomó el tema con ironía y publicó una foto con Milei bromeando sobre su reemplazo.
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