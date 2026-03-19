La Justicia investiga a Manuel Adorni por su polémico viaje en el avión presidencial

Como si fuera poco, la diputada Marcela Pagano amplió la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni por una propiedad no declarada: “La ampliación incorpora nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial”, informó Pagano. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 1.

A pesar de todo, Javier Milei no suelta a Adorni. El funcionario desmintió en su cuenta de X una nota que hablaba de su salida del Gobierno con un "Fake. Fin". El Presidente se sumó rápido al cruce atacando a la prensa y defendiendo a su colaborador estrella. Más tarde, el propio Adorni se tomó el tema con ironía y publicó una foto con Milei bromeando sobre su reemplazo.