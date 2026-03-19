Macri afirmó que el PRO "es el próximo paso" y busca consolidarse para el 2027

También destacó la presencia de dirigentes vinculados al PRO dentro del Gabinete nacional y sostuvo que es un motivo de orgullo que varios funcionarios se hayan formado en su gestión. “No nos robaron a la gente”, expresó al referirse a la integración de excolaboradores en el actual gobierno, como es el caso de Patricia Bullrich o de Diego "el colo" Santilli.

Macri remarcó que las reformas estructurales sólo pueden sostenerse si se convierten en políticas de Estado y "no dependen de una sola figura", por eso destacó la necesidad de construir instituciones sólidas, un Estado eficiente y condiciones estables para la inversión.

Javier Milei Mauricio Macri.jpg Javier Milei y Mauricio Macri, durante la asunción del libertario.

Macri Habló de la actualidad del pais y sus diferencias con el Gobierno

Macri también hizo referencia a la situación económica y reconoció que, si bien se lograron avances en el ordenamiento macroeconómico, aún hay sectores de la población que no perciben mejoras en su calidad de vida. Sostuvo que el desafío es transformar la estabilidad en crecimiento concreto.

En paralelo, marcó distancia de algunas declaraciones recientes del presidente hacia el empresariado y pidió “cuidar al que invierte”, al tiempo que reclamó reglas de juego claras, previsibilidad y consensos básicos para impulsar el desarrollo.

El exmandatario insistió en la importancia del diálogo político y la construcción de acuerdos amplios. Señaló que el cambio debe ser sostenido por múltiples fuerzas con un mismo rumbo, aunque con identidad propia.

En su intervención, también dejó una advertencia interna al afirmar que acompañar el proceso de cambio no implica evitar las críticas. “El que calla cuando debería hablar no protege el cambio, lo debilita”, sostuvo.

El objetivo del PRO: Las Elecciones 2027

El encuentro del PRO reunió a referentes de todo el país y funcionó como relanzamiento del espacio con vistas al escenario político de mediano plazo. Dirigentes como María Eugenia Vidal, Jorge Macri y Cristian Ritondo participaron del encuentro y plantearon la necesidad de preparar al partido para competir en las elecciones de 2027.

Durante la cumbre también hubo presencia de gobernadores como Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, quienes pusieron el foco en la gestión y en la necesidad de dar respuestas concretas en un contexto económico complejo.

El acto cerró con un mensaje orientado al futuro político del espacio. Macri sostuvo que el PRO buscará consolidar "el cambio iniciado en la Argentina" y reafirmó que su rol será el de construir una base duradera que garantice continuidad y estabilidad en las reformas.