Inflación en CABA: cuáles son los cinco rubros que más aumentaron en mayo

El Índice de Precios al Consumidor del distrito porteño fue del 2,1% durante el quinto mes del año y registró una baja en comparación con abril. Educación fue el rubro que lideró los incrementos.
La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% y acumula un avance del 14% en lo que va de este año. Así lo informó este lunes el relevamiento publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
En efecto, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes de 2026; es decir, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.
La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), por lo que continuó la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el dato desde el mes pasado, cuando retrocedió del 3% de marzo.
-Educación tuvo un incremento del 3,1%, con una incidencia de 0,16 punto porcentual, impulsada por los aumentos en las cuotas de colegios privados.
-Salud registró un incremento del 3% y aportó 0,28 punto porcentual al nivel general. La principal explicación fueron las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.
-Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó 2,9% durante mayo.
Alimentos y bebidas no alcohólicas subió el 2,8% y aportó 0,49 punto porcentual a la variación mensual del IPCBA. Al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres, que treparon el 14,5%. También incidieron los incrementos en Leche, productos lácteos y huevos (3,7%) y Pan y cereales (2,6%). En cambio, las frutas registraron una baja de 3,4%, lo que contribuyó a moderar el alza del rubro.
-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,2% e incidió 0,44 puntos porcentual en el índice general. El aumento respondió, sobre todo, a las subas en los alquileres, los gastos comunes de la vivienda y los ajustes en las tarifas del servicio de agua.
El jueves , el INDEC dará a conocer el dato inflacionario de mayo a nivel nacional, que se ubicaría en torno al 2,1% y el 2,4%, según las proyecciones de las consultoras privadas. De confirmase esas proyecciones, la cifra habría habría reflejado la segunda merma seguida frente al 2,6% de suba en abril, y 3,4% de marzo, pero se mantendría por encima del 2%.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en el 2,3% y espera que el dato interanual alcance a fin de año el 30,5%.
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