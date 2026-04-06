Del café y el cacao a la soja: el impacto en los precios de la guerra en Medio Oriente

Los aceites y los granos tuvieron subas en el primer trimestre de 2026 debido al cierre del estrecho de Ormuz, junto con el aumento del transporte y los fertilizantes.
Las tensiones globales derivadas por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio luego del ataque militar de los Estados Unidos e Israel a Irán, se reflejan también en marcados alti-bajos en los precios de las materias primas en los mercados globales, y el precio de los fletes.
En este contexto, el café y el cacao se desplomaron en el último trimestre, mientras que el aceite de soja, entre otros insumos, multiplicó su valor, según informa Bloomberg Línea.
Detrás de estos movimientos se encuentran caídas de demanda y normalización del mercado, en unos casos, pero sobre todo el cierre del estrecho de Ormuz que complicó a los mercados internacionales.
El cierre de este punto clave disminuyó los flujos de energía e incrementó los costos del transporte y los fertilizantes, con consecuencias directas sobre los productos agrícolas.
Entre los productos que más subieron se anotaron aceite de soja, con un 43,48 %; el trigo HRW (hard red winter) y el trigo SRW (soft red winter), con un 23,85 % y un 21,94 %; los productos derivados de la biomasa de la palma, con un 19,83 %; y el aceite de palma refinado, con un 17,30 %.
En contraste, el café y el cacao mostraron los mayores descensos, con un 14,45 % y un 45,59 % respectivamente, una caída abonada por buenas cosechas reportadas en varios países y por un ajuste tras niveles elevados en el caso del cacao.
El aceite de soja se vio empujado por los precios del crudo, puesto que cuando suben los precios de diésel y gasolina parte de la demanda se traslada a los biocombustibles.
En conjunto, el escenario dibujado por el primer trimestre de este año en el mercado agrícola refleja un alza en alimentos de primera necesidad, como los granos y los aceites, derivados del incremento de los precios de la energía y los fertilizantes, mientras que los productos de consumo discrecional parecen moderar sus precios de la mano de un ajuste de la demanda.
comentar