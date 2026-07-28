El Banco Central cortó su mejor racha compradora en casi dos décadas

El Banco Central finalizó una racha de 135 ruedas consecutivas con saldo comprador de dólares.

Según un informe del centro IERAL, la racha compradora que terminó este martes se ubicó entre las más extensas de la historia reciente. Este ciclo sería el tercero más prolongado registrado, sólo por detrás del período febrero-noviembre de 2004, con 184 ruedas, y de la etapa septiembre de 2006-mayo de 2007, con 161 ruedas.

La alta demanda de dólares del sector energético limitó la capacidad de la autoridad monetaria de seguir acumulando reservas, que cerraron el martes en US$48.931 millones, con una caída de US$234 millones en la medición diaria.

Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, deslizó la posibilidad de que se haya originado un "techo artificial". "El BCRA no puede vender por el acuerdo con el FMI. Pero en los hechos hoy se vio un techo de $1500, quizás con ventas o del Tesoro (los depósitos en dólares vienen bajando y no vemos el por qué) o del ANSeS", dijo y precisó que "algo parecido ya había ocurrido hace un mes aproximadamente".