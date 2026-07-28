El Banco Central cortó su mejor racha compradora en casi dos décadas

La autoridad monetaria llevaba 135 ruedas consecutivas con intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Las reservas cerraron la jornada en US$48.931 millones, con una caída de US$234 millones en la medición diaria.
Luego de hilvanar más de 130 jornadas consecutivas con saldo comprador, el Banco Central (BCRA) cortó con la racha este martes 28 de julio. En concreto, la autoridad monetaria había acumulado 135 ruedas desde el 2 de enero, día en que comenzó con las intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario, el Central había adquirido US$13.128 millones en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.
En julio, el BCRA venía cerrando con un promedio de US$116 millones diarios, lo que estaba por encima del promedio del año (US$97 millones). Hasta hoy, las compras del séptimo mes alcanzaron los US$1.963 millones contra los US$1.418 millones en junio.
El fin de la racha se produjo el día después de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacara la acumulación de reservas y alentara al gobierno de Javier Milei a que siga "comprando".
Según un informe del centro IERAL, la racha compradora que terminó este martes se ubicó entre las más extensas de la historia reciente. Este ciclo sería el tercero más prolongado registrado, sólo por detrás del período febrero-noviembre de 2004, con 184 ruedas, y de la etapa septiembre de 2006-mayo de 2007, con 161 ruedas.
La alta demanda de dólares del sector energético limitó la capacidad de la autoridad monetaria de seguir acumulando reservas, que cerraron el martes en US$48.931 millones, con una caída de US$234 millones en la medición diaria.
Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, deslizó la posibilidad de que se haya originado un "techo artificial". "El BCRA no puede vender por el acuerdo con el FMI. Pero en los hechos hoy se vio un techo de $1500, quizás con ventas o del Tesoro (los depósitos en dólares vienen bajando y no vemos el por qué) o del ANSeS", dijo y precisó que "algo parecido ya había ocurrido hace un mes aproximadamente".
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