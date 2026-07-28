Un repartidor necesitó hacer 15 viajes los 30 días del mes para no caer en la pobreza

En lo que hace a los repartidores de plataformas, “el pedido promedio es de $3.165,2 (sin propina), según los valores reportados por PedidosYa y Rappi”, destacó el informe de la Fundación Pensar.

Una sola persona necesitaba realizar 147 entregas, cinco al día todos los días del mes, para no ser pobre, siempre y cuando no pague alquiler, al tiempo que la canasta básica alimentaria (CBA) individual se cubría con 67 pedidos.

Mientras que en cuanto a los costos, el monotributo “A” se cubre con 13 pedidos y el tanque de nafta (3,5 Litros) equivalía a dos pedidos.

Denuncian créditos usureros a repartidores

Mientras tanto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Reparto y Plataformas (SiTraRepA), Belén D’Ambrosio, denunció que las empresas de reparto y transporte, utilizan los préstamos como una herramienta para atar a los trabajadores en una “servidumbre planificada”.

Las plataformas comenzaron a ofrecer créditos preaprobados con tasas de interés que superan el 260% anual, y en algunos casos llegan al 700% para la compra de motos, en un contexto donde casi un millón de trabajadores operan sin relación laboral registrada.

En una entrevista en Desayuno Americano, en América TV, la dirigente gremial explicó que “la misma persona que te está empleando, la misma aplicación para la cual vos trabajás te brinda préstamos que son usureros”.

Aseguró que el crédito se descuenta directamente del pago semanal que perciben los repartidores, lo que los obliga a trabajar jornadas de entre 12 y 14 horas diarias para poder cubrir tanto la deuda como sus gastos básicos. “Terminás en una servidumbre planificada por estas empresas”, sostuvo.