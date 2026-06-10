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El Indec publica el dato de la inflación de mayo: qué adelantan las consultoras

El organismo informará este jueves el aumento de precios del quinto mes del año. Se espera una leve baja con respecto al dato de abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el informe correspondiente a la viaración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo el cual, según las principales consultoras habría rondado el 2,3%, lo que marcaría suna desaceleración, respecto al 2,6% de bril y el máximo de 3,4% en marzo.

Sin embargo, las consultoras que partdicparon del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realizó el Banco Central estimaon que recién en agosto se quebraría "el piso" del 2 %

ADEMÁS: Se desaceleró la inflación de CABA: en mayo fue del 2,1%

Un buen antecedente es que inflación en la Ciudad de Buenos Aires -que actúa como un anticipo del IPC nacional- marcó en mayo 2,1% y bajó 0,4 p.p. mensuales en relación a la suba de abril, y acumuló un avance del 14% en el primer cuatrimestre.

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Las estimaciones de la inflación de mayo

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La variación interanual fue estimada en 33,4%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, precisó que “para mayo, captamos una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque alertó que “la subyacente se aceleró a 2,5%”.

ADEMÁS: Inflación en CABA: cuáles son los cinco rubros que más aumentaron en mayo

EcoGo Consultores, por su parte, calculó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

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